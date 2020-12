Julia Paredes et Maxime, une histoire d'amour compliquée : retour sur leur relation

L'année 2020 était positive pour Julia Paredes. La candidate de Mamans & Célèbres s'est remise en couple avec Maxime, le papa de sa fille Luna (3 ans) et ils attendent leur deuxième enfant. Si aujourd'hui, tout va pour le mieux entre eux, cela n'a pas toujours été le cas.

C'est en 2016 que l'ancienne candidate de Friends Trip et des Anges a rencontré Maxime Parisi. Entre eux, ça a été le coup de foudre. Malgré son endométriose, Julia Paredes est tombée enceinte et ne souhaitait pas avorter. Le sportif, lui, n'était pas prêt à assumer leur bébé et a donc préféré partir. Durant un an et demi, c'est donc seule qu'elle a élevé son enfant. Durant toute sa grossesse et après l'accouchement, Maxime n'avait pas cherché à prendre des nouvelles.

Mais en juillet 2018, la brune de 31 ans et lui ont fini par reprendre contact. "Pour tout vous avouer, il est revenu il y a quelques jours et un jour, oui, il fera partie de sa vie. C'est sur la bonne voie, a-t-elle indiqué. Luna n'a jamais vu son père et il ne fera pas partie de sa vie tout de suite. Mais il est revenu au bout de deux ans, c'est déjà une très bonne chose et je suis confiante en l'avenir", avait-elle révélé en story Instagram. Deux mois plus tard, le couple officialisait sa réconciliation. Après avoir partagé une photo sur laquelle ils apparaissaient tout sourire en tenant Luna dans les bras, ils ont accordé une interview à Sam Zirah. "Je voulais revenir dans sa vie pour Luna, pour qu'elle ait un papa", avait notamment déclaré le jeune homme. Ils s'étaient fiancés en décembre 2018, laissant penser que cette fois c'était reparti pour de bon.

Mais des disputes concernant l'éducation de leur fille et des rancoeurs ont eu raison de leur idylle. En mars 2019, Julia Paredes a annoncé qu'ils avaient de nouveau rompu. "Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais avec toutes les questions que je reçois, je me dois de répondre. Non, je ne suis plus avec le papa de Luna et ce de façon définitive. Merci de respecter notre silence par rapport à notre vie privée", avait-elle écrit. Définitive avait-elle dit ?

Retour de flamme entre Julia Paredes et Maxime et des épreuves

Julia et Maxime se sont pourtant remis ensemble comme ils l'ont dévoilé fin mai 2019. Ils ont même révélé qu'ils souhaitaient avoir un nouvel enfant. "C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses, de rancoeurs. Mais ça reste le père de ma fille et il a toujours une place importante dans sa vie. Je ferai en sorte qu'elle le voit souvent. Il y a des moments où je craque, comme tout le monde. Mais c'est seule le soir, dans ma chambre... Et je me ressaisis très vite pour ma Loulou et je positive", avait malheureusement déclaré la maman de Luna sur Instagram en septembre. Une nouvelle douche froide.

D'autant plus qu'à ce moment-là, ses abonnés ne le savaient pas mais elle était enceinte. Si cette fois, Maxime était prêt à s'investir, il n'a jamais pu le faire car Julia a perdu le bébé à trois mois de grossesse. Un drame qu'elle a dévoilé en janvier 2020 sur Instagram : "Post temporaire/Drôle de manière de vous l'annoncer mais avec ce qu'il m'arrive je me dois de vous le dire, peut-être que je me sentirai moins seule. Et aussi pour que vous compreniez pourquoi je serai absente des réseaux sociaux ces prochains jours... pour pouvoir me remettre de tout cela une nouvelle fois... j'étais enceinte de trois mois jusqu'à aujourd'hui, Maxime et moi allions vous l'annoncer bientôt bien que séparés. J'ai une nouvelle fois fait une fausse couche, je sais que ça arrive à beaucoup mais c'est très dur à encaisser. J'espère que vous comprendrez mon absence à venir. À croire que les happy end ce n'est pas pour moi...".

Mais comme à son habitude, Julia a tenté de se relever pour le bien de sa petite Luna. Malgré leurs nombreux désaccords et les épreuves traversées, Maxime et elle ont pris la décision de se remettre ensemble comme ils l'ont dévoilé en septembre 2020. Depuis, ils filent le parfait amour. Comme on a pu le voir dans Mamans & Célèbres, les tourtereaux ont fait une thérapie de couple pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Et le blond bodybuildé n'a pas quitté sa maison du Sud pour revenir s'installer chez sa belle. Pour l'heure, elle a encore sa maison en région parisienne et lui la sienne. En revanche, Julia a acheté un bien immobilier non loin de chez son homme afin de parfois le rejoindre avec leur fille. Et le couple va se marier et avoir un deuxième enfant.