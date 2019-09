Julia Paredes, nouvelle rupture avec Maxime : "C'est compliqué..."

Nouvelle rupture pour Julia Paredes et Maxime, définitive cette fois-ci ? Jeudi 19 septembre 2019, l'ancienne candidate des Anges et de Friends Trip (sur NRJ12) a annoncé la bien triste nouvelle à ses abonnés, lors d'une session de questions-réponses.

L'un de ses abonnés lui a demandé pourquoi elle avait une fois de plus souhaité se séparer du papa de sa fille Luna (2 ans). "C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses, de rancoeurs. Mais ça reste le père de ma fille et il a toujours une place importante dans sa vie. Je ferai en sorte qu'elle le voit souvent", a répondu Julia Paredes. Si elle essaie de garder le moral et d'être forte pour sa princesse, la belle brune de 30 ans n'a pas caché que ce n'était pas simple de tout gérer et de faire comme si tout allait bien. "Il y a des moments où je craque, comme tout le monde. Mais c'est seule le soir, dans ma chambre... Et je me ressaisis très vite pour ma Loulou et je positive", a-t-elle ajouté.