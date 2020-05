Julia Paredes, son confinement difficile avec sa fille Luna : "Je crie souvent"

Le confinement a beau être levé et les écoles rouvertes, certains parents n'ont pas souhaité se séparer de leurs enfants. C'est notamment le cas d'Élodie Gossuin ou encore d'Alexandra Rosenfeld, qui n'ont pas été convaincues par le plan du gouvernement. Julia Paredes n'a pas non plus voulu prendre de risques. Maman d'une petite Luna tout juste âgée de 3 ans, elle a respecté les règles de confinement à la lettre, n'accueillant uniquement chez elle son ex Maxime Parisi, le père de sa fille.

Jeudi 14 mai 2020, la belle brune a souhaité faire le point sur ces derniers mois difficiles, au cours desquels elle estime avoir commis quelques erreurs avec l'adorable Luna. "La vie de maman n'est pas toujours simple, je ne sais pas si c'est avec ce confinement, mais j'ai de moins en moins de patience, du coup je crie souvent et je culpabilise beaucoup !", admet-elle avant d'étayer ses propos. "C'est vrai que j'en demande beaucoup à Loulou qui n'a que trois ans, alors quand on fait les devoirs à la maison, que je lui demande de faire les lettres, qu'elle n'y met pas du sien, qu'elle n'y arrive pas et bien je crie. Le soir, je culpabilise, puis je pense à cette période et je me dis que, pour elle non plus, ce n'est pas simple."

Pour pallier son manque de patience, Julia Paredes explique faire de son mieux pour "lui donner de la force, du courage, de l'amour et beaucoup de rire" afin de développer une relation toujours plus fusionnelle avec elle. "J'ai juste envie que ma petite fille grandisse bien et qu'elle se sente bien, alors je me remets souvent en question pour changer des choses, mais je suis humaine..." Pour conclure, l'ancienne candidate de télé-réalité rassure quand même en confiant que l'ambiance s'est détendue désormais. Ses confidences ont en tout cas beaucoup ému les internautes. "Ne culpabilise pas, tu fais ton possible", "Je te comprends tellement, courage", "Tu fais du bon boulot", l'apaisent-elles.