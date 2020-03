Julia Paredes, sa fille Luna trop gâtée à 3 ans ? Elle s'explique

En ce début du mois de mars, Julia Paredes a pu oublier tous ses tracas. Après avoir passé de derniers mois éprouvants en raison de sa fausse couche, l'anniversaire de sa fille Luna est apparu comme une véritable bouffée d'air frais. La fillette a passé le cap des 3 ans, dimanche 1er mars 2020 et n'a pas manqué d'être gâtée par sa maman. Au programme : sortie en calèche en tenues de princesses, après-midi organisé autour du thème du célèbre dessin animé La Reine des Neiges et cadeaux à profusion. Bref, Luna a sans aucun doute pu vivre un véritable conte de fées.

Sur Instagram, Julia Paredes a partagé quelques photos de ce week-end mémorable auquel était notamment invitée sa copine Kelly Helard, remerciant au passage la société d'événementiel qui l'a aidée à tout mettre en place. "Un énorme merci à @event.dolcevita pour avoir réalisé cette déco sur le thème de La Reine des Neiges à merveille ! Tout était sublime, je vous montrerai également l'autre partie dans la salle 'animations', c'était magnifique ! Ma princesse était aux anges et en avait plein les yeux", a-t-elle inscrit en légende de sa dernière publication.

Malheureusement, en étalant son bonheur sur les réseaux sociaux, il y a toujours le risque de se faire attaquer par les haters. C'est ce qu'il s'est produit pour Julia Paredes. La jeune femme a été pointée du doigt pour sa fête hors norme. Loin de se laisser faire, elle leur a adressé un message qui a dû faire mouche. "Aux personnes qui disent que j'en fais trop... Ce n'est que le début ;) et, croyez-moi, ma fille est très bien élevée et très reconnaissante déjà à son jeune âge, donc je ne m'inquiète pas pour la suite et je veillerai au mieux à ce qu'elle reste une petite fille gentille, généreuse, altruiste et pleine de qualités."