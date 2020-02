Julia Paredes victime d'une fausse couche : ses grosses difficultés au quotidien

Ce fut un véritable coup dur pour Julia Paredes. En début d'année, la jeune femme actuellement au casting de Mamans & Célèbres (TFX) a révélé qu'elle avait fait une fausse couche, à trois mois de grossesse. Un drame survenu six mois après une première tentative échouée d'avoir un deuxième enfant, elle qui est la maman comblée de l'adorable Luna (bientôt 3 ans). "Je ne voulais pas trop dire que j'étais enceinte parce que je ne voulais pas être trop heureuse. J'avais fait une fausse couche en juillet, donc je me disais que ça pouvait s'arrêter", révélait-elle pour Télé Star.

Plusieurs semaines ont passé depuis et Julia Paredes a donné de ses nouvelles lors d'une interview accordée au média PureBreak. Elle a confié être toujours très secouée par ces tragiques événements au point d'avoir du mal à se réjouir pour les femmes qui attendent un enfant. "Je suis encore très fragile. Je pensais être forte et contrôler les choses, (...) sauf que dès que je vois une femme enceinte ou qu'une femme parle de sa grossesse, je fonds en larmes. Je n'y arrive pas. Dès que je vois une femme enceinte dans un restaurant, je pars. Je ne peux pas avoir la vision d'une femme enceinte. J'ai encore ce blocage, c'est très dur pour moi", a-t-elle reconnu avec émotion.

Heureusement, Julia Paredes peut compter sur le soutien de son ex-compagnon et père de sa fille, Maxime Parisi, lui aussi "très affecté" par sa fausse couche comme elle l'assure. "Il est encore là. Après, je pense qu'il ne vit pas les choses comme moi en tant qu'homme. Moi je l'ai porté pendant trois mois, je l'ai voulu. Lui était là de temps en temps, il a vu la grossesse semaine après semaine." Il faut dire que la relation entre Julia et Maxime est très compliquée. Lors d'une interview pour Purepeople.com, la jolie brune nous confiait avoir "de la rancoeur" pour lui bien qu'elle lui laisse une place dans sa vie pour la petite Luna. "En tout cas, on est certain d'une chose, c'est qu'on ne se remettra plus ensemble", concluait-elle.