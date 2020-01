Julia Paredes : Critiquée sur sa façon d'éduquer sa fille, elle répond

Depuis son opération faisant suite à une deuxième fausse couche, Julia Paredes, découverte dans Friends Trip en 2014, se remet petit à petit. À nouveau présente sur ses réseaux sociaux depuis quelques heures, la jeune maman de 30 ans est cependant quotidiennement présente dans l'émission Mamans & Célèbres, diffusée sur TFX. Dans l'épisode du 20 janvier 2020, une scène montrant sa fille Luna faisant une colère au restaurant a fait jaser beaucoup d'internautes. Sur Snapchat, Julia Paredes a tenu à faire une mise au point.

Dans une première story, elle filme sa petite Luna en train de jouer à la pâte à modeler. En légende, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) écrit : "Eh non, ma fille n'est pas que 'capricieuse'. C'est une petite fille trop mignonne, gentille, attentionnée, calme et polie... Ne vous fiez pas aux deux secondes que vous voyez lorsqu'elle est fatiguée !"

Quelques minutes plus tard, la jeune maman prend la parole, face caméra : "Depuis l'épisode d'hier, je reçois pas mal de messages me disant que je ne donne pas de règles à ma fille, que je lui cède tout et qu'elle est très mal élevée. Sachez que vous ne voyez pas tout..., commence-t-elle calmement. Dans la séquence au restaurant, quand Luna fait une comédie parce qu'elle est fatiguée et qu'elle voulait des pâtes, je l'ai isolée au fond du restaurant et je lui ai parlé. Je lui ai demandé de me regarder dans les yeux, je lui ai expliqué pourquoi il ne fallait pas faire de colère, pourquoi il fallait manger correctement et que si elle ne mangeait pas correctement, il n'y aurait pas de spectacle... elle m'a dit 'pardon maman' et elle est ensuite retournée manger calmement."

Bien sûr, la jolie brune regrette que la production ait choisi de ne pas montrer la scène dans sa totalité, même si elle comprend tout à fait qu'il est impossible de tout montrer et qu'il faut souvent faire des choix. "Je voulais juste le préciser. (...) Ma fille est très bien élevée, elle est très gentille et quand elle voit quelqu'un qui est mal, elle va toujours le voir pour le réconforter", conclut-elle fermement. Dans la story suivante, Julia Paredes publie la vidéo montrant le moment où sa fille se calme et s'excuse. De quoi mettre les choses au clair !