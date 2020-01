Julia Paredes "épuisée" après sa fausse couche : "J'ai du mal à m'en remettre"

C'est une terrible épreuve qu'a traversée Julia Paredes. L'ancienne candidate des Anges (NRJ12) a été victime d'une nouvelle fausse couche il y a quelques jours. L'ancienne compagne de Maxime Parisi a annoncé la triste nouvelle à ses abonnés le 15 janvier 2020. Et le week-end dernier, elle a annoncé que son opération s'était bien passée.

Après cinq jours loin des réseaux sociaux, Julia Paredes a brisé le silence lundi 20 janvier en donnant de ses nouvelles. La mine marquée par la fatigue et la tristesse, la maman de Luna (2 ans et demi) a remercié ses fans et ses proches pour leur soutien indéfectible. Elle a expliqué que c'était assez difficile "physiquement et psychologiquement", mais qu'elle allait tenter de poursuivre sa vie normalement. "Je ne pourrais pas oublier, ce sont des blessures avec lesquelles on vit et avec lesquelles on apprend", a-t-elle ajouté.

Malgré ses souffrances, Julia Paredes a mis un point d'honneur à ne rien montrer à sa fille. "J'étais beaucoup allongée, mais je prenais sur moi pour faire des choses avec elle, qu'elle ne se sente pas délaissée. Je l'ai emmenée à l'école le matin avant de me faire opérer. C'était très dur physiquement de marcher, mais je voulais vraiment que ma Loulou ne se rende compte de rien", a écrit la belle brune de 30 ans en légende de photos de sa merveille.

"Je vais vous laisser, je suis vraiment KO. Déjà que j'ai du mal à m'en remettre physiquement, j'ai mal partout. En plus, je crois que quand j'étais sur la table d'opération, j'ai dû attraper froid. J'ai tout de suite eu mal à la gorge en me réveillant. Je crois que j'ai une grosse angine. Je vais me reposer parce que je suis épuisée", a conclu Julia Paredes.

En décembre dernier, Julia Paredes confiait à Sam Zirah qu'elle était, avant cela, déjà retombée enceinte et qu'elle avait perdu le bébé. "C'est violent et c'est aussi ce qui nous a amenés à notre rupture. Il me disait que c'était à cause de mon endométriose et je lui disais que c'était à cause de son régime alimentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette fausse couche. J'ai eu du mal à m'en relever, car j'étais à fond. On avait rapidement annoncé la grossesse à nos familles. Donc c'était très dur pour nous après, je pense que ça nous a détruits", avait-elle notamment déclaré.