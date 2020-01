Julia Paredes opérée après sa fausse couche : "J'ai encore le bidon..."

C'est une période très compliquée pour Julia Paredes, ancienne candidate des Anges (NRJ12) qui a annoncé sa fausse couche il y a quelques jours. Dans l'attente de son opération chirurgicale, la jeune maman avait déclaré vouloir se retirer des réseaux sociaux afin de prendre le temps de se reconstruire. Aujourd'hui, la belle brune est de retour et elle a tenu à rassurer ses fans sur ses comptes Instagram et Snapchat.

"Je pense qu'il est temps de refaire surface petit à petit... je ne vous dis pas que je vais être en forme tout de suite, c'est assez dur de reprendre et physiquement et psychologiquement, mais ça va aller. Le break m'a fait énormément de bien, j'avais besoin de prendre du recul sur tout et de toute manière je ne pouvais pas faire de vidéos, je n'arrivais même pas à parler, je n'arrivais à rien à part pleurer, je ne faisais que ça...", raconte Julia Paredes, les traits tirés par la fatigue et la tristesse.

"Il faut que je passe à autre chose et que je continue ma vie normalement. Ma vie normale, c'est m'occuper de Luna, de la maison, de faire ce que je fais, c'est-à-dire mes placements de produits, vous montrer ce que j'utilise au quotidien. Ça va me faire penser à autre chose. Je ne pourrais pas oublier, c'est des blessures avec lesquelles on vit et avec lesquelles on apprend", explique la jeune maman de 30 ans.

Aujourd'hui, pour le plus grand soulagement de ses fans, Julia Paredes est de retour sur les réseaux et compte bien reprendre le cours de sa vie. Très touchée par "la vague de soutien" reçue depuis l'annonce de la triste nouvelle, elle confie néanmoins avoir encore quelques douleurs physiques. "C'est très dur, mon corps a du mal à s'en remettre parce que j'ai encore le bidon, il était venu très très vite, au bout d'un mois et demi, ça se voyait déjà...", avoue-t-elle avant de dévoiler avoir pris 5 kilos en trois mois.

Aujourd'hui mère célibataire, Julia Paredes se consacre entièrement à sa petite Luna. Malheureusement atteinte d'endométriose, la belle brune avait déjà subi une fausse couche au cours de l'été dernier. Un moment très difficile qu'elle a dû revivre en ce début d'année 2020...

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.