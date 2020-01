Julia Paredes séparée de Maxime : "On ne se remettra plus ensemble" (EXCLU)

Tous les jours, sur TFX, Julia Paredes dévoile son intimité avec sa fille Luna dans l'émission Mamans & Célèbres. L'ex-star de télé-réalité qui fait tout pour préserver sa fille de sa notoriété s'est aussi confiée à Purepeople.com. Elle a évoqué sa relation très compliquée avec le père de sa fille, Maxime.

Maxime ne vous a pas accompagnée pendant cette grossesse. Comment avez-vous vécu ces mois seule ?

J'ai vécu une grossesse très angoissante, j'étais tout le temps dans l'espoir de le voir revenir. Je n'ai pas vécu une grossesse sereine. Je n'avais pas de papa qui mettait la main sur mon ventre et qui venait avec moi pour les échographies, qui me disait que ça allait aller. Une première grossesse, c'est très angoissant et moi j'étais seule. C'était donc vraiment dur et je ne n'en garde pas forcément de bons souvenirs. Et puis j'ai été alitée à cinq mois. Heureusement, ma mère est venue vivre chez moi pendant quatre mois. Elle a pris le rôle du père. C'est elle qui a coupé le cordon ombilical et qui était là à l'accouchement.

Maxime est revenu lorsque Luna a eu 18 mois, pourquoi avoir accepté ?

Je l'aimais et je voulais tellement qu'il revienne, qu'il reconnaisse sa fille, que je ne ressentais pas de rancoeur. On n'a pas eu une séparation comme les autres, je n'ai pas vraiment pu faire de deuil car il m'a juste dit qu'il n'était pas prêt à devenir père et, du jour au lendemain, je n'ai plus eu de nouvelles. J'étais à deux mois de grossesse.

Où en êtes-vous aujourd'hui avec lui ?

C'est compliqué... Un coup ça va, un coup ça va pas... En tout cas, on est certain d'une chose, c'est qu'on ne se remettra plus ensemble. Moi, je n'en ai aucunement l'intention car, à présent, je ressens de la rancoeur. Tout s'est accumulé, donc ça pourra jamais remarcher. Après, il assume son rôle de père. Il voit sa fille. Là, il l'a eue six jours pendant les vacances. Ça s'est très passé et Luna a passé un bon moment. Ça m'a rassurée car c'est la première fois que je la lui laissais.

Comment s'est passée cette séparation ?

C'était horrible, je pleurais tous les jours. Je m'occupais en faisant le ménage. La maison n'a jamais été aussi propre ! J'ai même réorganisé sa chambre, son dressing, sa salle de jeux...

Êtes-vous prête à retrouver l'amour ?

Je pense que j'ai un blocage. Je n'ai pas envie de retrouver quelqu'un, car je veux rester avec ma fille. On est très fusionnelles et Maxime me l'a souvent reproché. Il me disait que j'étais une maman et plus une femme parce que je suis tout le temps avec ma fille. C'est vrai, mais il faut comprendre qu'elle est plus importante que tout. Je ne peux donc pas me projeter avec quelqu'un et je pense que je ne suis pas prête à me remettre en couple.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.