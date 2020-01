Julia Paredes maman : "Je fais tout pour qu'on n'approche pas ma fille" (EXCLU)

Après les confidences d'Émilie Nef Naf, Jesta Hillmann et Kelly Helard, c'est Julia Paredes, que l'on retrouve également dans le programmes Maman & Célèbres (diffusée du lundi au vendredi à 16h10 sur TFX) qui a accepté de répondre sans détours aux questions de Purepeople.com. La maman de Luna (2 ans) a notamment évoqué sa fille et le tournage du programme.

Que souhaitez-vous montrer à travers ce programme ? Que va-ton apprendre de vous qu'on ne soupçonnait pas ?

Que je suis comme toute les mamans. Célèbres ou pas célèbres, j'ai aussi des galères, des moments difficiles à la maison. On va me découvrir comme je suis vraiment. Depuis le début de la diffusion de l'émission j'ai eu beaucoup de retours positifs car on ne me voit plus comme un peu gueularde. Là, je suis avec ma famille, ma fille, et le fait que l'on me voie dans mon intimité plaît visiblement.

Comment Luna a-t-elle vécu ce tournage ? Avez-vous posé des limites ?

Étonnamment, elle l'a très vécu. Au début, j'avais un peu peur de sa réaction en voyant les caméras et puis il faut dire qu'elle a son petit caractère ! Quand elle est fatiguée, elle ne veut pas trop qu'on lui parle, donc j'avais quelques appréhensions. Mais en fait, ça s'est très bien passé. À la fin, elle ne voyait même plus les caméras. Concernant les limites, j'ai demandé à ce qu'on ne filme pas notre environnement, qu'on ne sache où on vit et où elle va à l'école.

Comment Luna vit-elle votre notoriété ? Vous l'avez récemment changée d'école à cause de ça ?

Luna est petite et je ne pense pas qu'elle s'en rende vraiment compte. Après, elle est habituée à ce qu'on me demande des photos et au fait que l'on connaisse son prénom. Mais oui, j'ai dû la changer d'école. Des gens allaient la voir lorsque je n'étais pas là et il y avait un manque de surveillance de la part de l'école.

N'avez-vous pas peur en montrant votre enfant à la télévision que cela chamboule son quotidien ?

Je montre ma fille à la télévision, mais je fais en sorte qu'on ne puisse pas l'approcher. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, on a fait attention à ne pas trop filmer notre quartier ou l'école et ses alentours. Et moi-même, je fais très attention quand je la filme pour la protéger un maximum.

Votre fille Luna est un miracle car vous êtes atteinte d'endométriose depuis l'âge de 21 ans. Qu'est-ce que les médecins vous disaient à l'époque ?

Ils me disaient que j'avais 10% de chance d'avoir un enfant. J'ai eu plusieurs opérations et un an avant que je tombe enceinte j'ai été opérée une nouvelle fois suite à une salpingite (inflammation de l'une, voire des deux trompes utérines). Là, on m'a dit que je n'avais plus aucune chance de tomber enceinte. Avec ma mère, on était en pleurs. Je me suis fait une raison. J'ai même pensé à l'adoption car j'ai cette âme de maman et je me suis toujours dit que j'étais faite pour ça. Et puis un mois après, je suis tombée enceinte naturellement.

Comment la maladie évolue-t-elle ?

J'ai beaucoup de douleurs mais j'ai eu un rendez-vous très important avec un spécialiste, on pourra le voir dans l'émission. Il a répondu à toutes mes questions et m'a dit qu'on pouvait me soigner. Il m'a prescrit plein d'examens pour soigner cette endométriose. On nous dit tout le temps qu'il y a rien à faire et je pense que ce rendez-vous va aider pas mal de téléspectatrices. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est en bonne voie. C'est en cours de guérison.

