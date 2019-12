Julia Paredes victime d'une fausse couche : "J'ai eu du mal à m'en relever"

Le 6 janvier 2020, TFX donnera le coup d'envoi du docu-réalité Mamans et célèbres. De nombreuses candidates de télé-réalité devenues mères, ou sur le point de le devenir, ont accepté d'être filmées dans leur quotidien. La production a notamment pu compter sur Julia Paredes, mère célibataire d'une petite Luna (2 ans). Afin d'assurer la promotion du programme, l'ancienne participante des Anges (en 2015, sur NRJ12) a accordé une interview à Sam Zirah. Elle est notamment revenue sur une histoire très douloureuse.

Pour rappel, Julia Paredes s'était mise en couple avec un certain Maxime, en 2016. Mais le sportif l'avait quittée après avoir appris qu'elle était enceinte. Atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité, il était inconcevable pour la belle brune de 30 ans d'avorter. Elle avait donc pris la décision d'élever sa fille seule. Ils se sont laissé une nouvelle chance deux ans plus tard, pour finalement rompre de nouveau. Et en mai dernier, les parents de Luna ont remis le couvert. Ils avaient pour projet de se marier et d'avoir un autre enfant.

Julia Paredes a fini par retomber enceinte, comme elle l'a confié au journaliste : "On a essayé de refaire un enfant pendant un an. Quand on s'est remis ensemble, on en parlait parce qu'on avait envie que cette fois-ci, il vive la grossesse, les échographies, l'accouchement. (...) On avait envie de tout faire à deux et d'avoir un autre enfant qu'on aimerait autant que Luna." Malheureusement, elle a fini par faire une fausse couche. Et cela a eu un impact sur son couple, car ils se rejetaient mutuellement la faute. "C'est violent et c'est aussi ce qui nous a amenés à notre rupture. Il me disait que c'était à cause de mon endométriose et je lui disais que c'était à cause de son régime alimentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette fausse couche. J'ai eu du mal à m'en relever car j'étais à fond. On avait rapidement annoncé la grossesse à nos familles. Donc c'était très dur pour nous après, je pense que ça nous a détruits", a-t-elle précisé.

Depuis, Julia Paredes et Maxime sont toujours séparés, mais tentent de bien s'entendre pour le bien de Luna.