Julia Paredes effondrée : elle annonce sa fausse couche avec une triste photo

En exclusivité pour Purepeople, la jeune femme avait fait des révélations sur la nature de sa relation actuelle avec Maxime : "C'est compliqué... Un coup ça va, un coup ça va pas... En tout cas, on est certain d'une chose, c'est qu'on ne se remettra plus ensemble. Moi, je n'en ai aucunement l'intention car, à présent, je ressens de la rancoeur. Tout s'est accumulé, donc ça pourra jamais remarcher. Après, il assume son rôle de père. Il voit sa fille. Là, il l'a eue six jours pendant les vacances. Ça s'est très passé et Luna a passé un bon moment. Ça m'a rassurée car c'est la première fois que je la lui laissais."

Elle avait également donné des nouvelles réjouissantes concernant son endométriose : "J'ai beaucoup de douleurs mais j'ai eu un rendez-vous très important avec un spécialiste, on pourra le voir dans l'émission. Il a répondu à toutes mes questions et m'a dit qu'on pouvait me soigner. Il m'a prescrit plein d'examens pour soigner cette endométriose. On nous dit tout le temps qu'il y a rien à faire et je pense que ce rendez-vous va aider pas mal de téléspectatrices. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est en bonne voie. C'est en cours de guérison."