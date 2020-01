Julia Paredes, sa nouvelle fausse couche : "Le monde s'écroule"

Julia Paredes a vécu une nouvelle épreuve en début d'année. Le 15 janvier 2020, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a révélé sur Instagram qu'elle avait été victime d'une nouvelle fausse couche, à trois mois de grossesse. Interrogée par Télé Star, la maman de Luna (bientôt 3 ans) est revenue sur ce douloureux événement.

"Je ne voulais pas trop dire que j'étais enceinte parce que je ne voulais pas être trop heureuse. J'avais fait une fausse couche en juillet, donc je me disais que ça pouvait s'arrêter", a-t-elle confié dans un premier temps. Alors qu'elle avait fait une première échographie qui se voulait rassurante, son monde a été bouleversé après une sortie au restaurant avec sa fille. Julia Paredes a perdu beaucoup de sang et s'est donc rendue aux urgences. "On m'a dit que ce n'était peut-être pas grave, que c'était peut-être un hématome. Mais en fait, le coeur du bébé s'était arrêté peut-être à cause de ma maladie [l'endométriose, NDLR]."

L'ancienne compagne de Maxime Parisi a subi un curetage et a admis auprès de nos confrères que "c'était très douloureux". Elle a en plus dû attendre deux jours avant d'être opérée, car il n'y avait plus de place au bloc. "J'avais encore le bébé dans le ventre, je ne pouvais pas me lever, bouger. (...) Je hurlais de douleur. Encore aujourd'hui, j'ai des douleurs, donc je vais devoir retourner à l'hôpital", a-t-elle déclaré.

Malgré ses souffrances, Julia Paredes a tenté de relativiser en se disant que si c'était arrivé, c'est que ce n'était pas le bon moment pour avoir un nouvel enfant. "Mais quand tu atteins trois mois, ça blesse encore plus. (...) J'avais changé toute ma garde-robe et acheté tous les pantalons de grossesse (...) J'avais commencé à regarder pour faire la chambre. Le monde s'écroule, mais je devais gérer ma fille. C'était dur", a poursuivi la jolie brune.

Enfin, elle s'est confiée sur son endométriose dont elle est atteinte depuis l'âge de 20 ans. À cause de ses règles douloureuses, Julia Paredes a des kystes. Fort heureusement, la maladie n'est pas à un stade "trop élevé", elle peut donc tomber enceinte. Mais pour l'heure, ce n'est plus d'actualité.