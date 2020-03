Julia Paredes coincée avec son ex Maxime en confinement : "Vivement qu'il parte"

Pour le bien de leur fille Luna (3 ans), Julia Paredes et son ex Maxime Parisi ont choisi de se confiner en famille. C'est le champion de bodybuilding qui a fait ses révélations en fin de semaine dernière. "Je vais retrouver ma Louve. Julia et moi avons décidé de rester soudés et de nous réunir pour ce confinement. Le président a bien raison c'est la guerre !! Enfermé quinze jours avec mon ex ça promet...", écrivait-il sur Instagram.

Et il ne pensait peut-être pas si bien dire à en croire les nouvelles confidences de l'ancienne candidate des Anges. Sur Snapchat lundi 24 mars 2020, elle a expliqué que la cohabitation se révélait très éprouvante. "Ce confinement est vraiment pas cool pour le moment. Vivement qu'il parte parce que là on en peut plus. Même s'il est dans l'appartement au bout, le peu de temps qu'on le voit, ce n'est vraiment pas possible. On aimerait toutes les deux qu'il parte, mais il ne veut pas. C'est très compliqué pour nous, vraiment."

Pour ne rien arranger à ses affaires, Julia Paredes est inquiète pour sa fille Luna, laquelle est malade depuis le début de la semaine. Ce mardi, elles se sont donc rendues toutes les deux chez le pédiatre pour en savoir plus, en espérant qu'il ne s'agisse pas du coronavirus. Depuis la salle d'attente, la jolie brune en a profité pour répondre aux haters qui l'accusent d'y aller trop fort avec son ex. "Malades toutes les deux, j'attends chez le pédiatre... Mais croyez-moi, c'est à la maison qu'on vit un véritable enfer ! Et arrêtez avec vos 'tu n'as pas honte de dénigrer le père de ta fille', vous ne savez même pas le quart !" Le retour de flamme n'est donc vraiment pas d'actualité entre les anciens amants terribles...