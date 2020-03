Julia Paredes désemparée : touchée par le coronavirus avec sa fille Luna ?

Une petite toux ou le nez qui coule peut être une grande source d'inquiétude depuis que le coronavirus se propage dans le monde. Ce lundi 23 mars 2020, Julia Paredes a par exemple fait part de son inquiétude, car sa fille Luna (3 ans) et elle ont certains symptômes de la maladie.

Sur Instagram, l'ancienne candidate des Anges a demandé à ses abonnés quels étaient les symptômes exactes du virus, à savoir la toux, la fièvre, des courbatures, le nez qui coule, la fatigue, la perte du goût ou de l'odorat ou, dans les cas les plus graves, des problèmes respiratoires. Après avoir découvert certaines réponses, Julia Paredes s'est exprimée en vidéo. "Je vous ai posé des questions par rapport au virus parce qu'avec Luna, on ne sait pas si on a les symptômes. Tout le monde réagit différemment à ça donc c'est difficile de savoir. Et on ne peut pas se faire tester parce qu'ils ne le font qu'en cas d'extrême urgence. Luna dort onze heures par nuit, moi pareil. On est hyper fatiguées. Depuis ce matin, je n'arrive pas à lui faire quoi que ce soit et elle ne m'a jamais fait ça. Est-ce que vos enfants qui l'on eu ont réagi comme ça aussi", a confié la candidate de télé-réalité de 30 ans.

Julia a ensuite précisé que Luna avait perdu l'appétit ou qu'elle avait la diarrhée. "Pour ma part, extrême fatigue, je me sens hyper faible. Je tousse un peu, mais pas plus que ça. Un peu le nez qui coule. Mais le soir je suis un peu essoufflée et j'ai un peu mal à la poitrine. On ne peut pas savoir si c'est un rhume ou le coronavirus. On devient un peu parano avec tout ça. Ceux qui l'ont eu, j'aimerais savoir quels sont les symptômes. Je ne fais pas forcément de fièvre, Luna non plus. On est à 38", a conclu la belle brune qui devait avoir hâte d'avoir des réponses afin d'être, on l'espère, rassurée.