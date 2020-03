Julia Paredes et son ex Maxime réunis pour le confinement : "Ça promet..."

Le confinement a pris une autre tournure pour Julia Paredes. Alors qu'elle a démarré la semaine seule avec sa fille Luna, elle se retrouve désormais en compagnie... de son ex Maxime ! C'est le jeune homme et papa de l'adorable fillette de 3 ans qui a fait ces révélations sur son compte Instagram jeudi 19 mars 2020.

Heureux de se retrouver en famille, il a tout de même laisser entendre que la cohabitation avec l'ancienne candidate de télé-réalité aperçue dans Friends Trip et Les Anges (NRJ12) s'annonçait compliquée. "Je vais retrouver ma Louve. Julia et moi avons décidé de rester soudés et de nous réunir pour ce confinement. Le président a bien raison c'est la guerre !! Enfermé quinze jours avec mon ex ça promet. @julia_paredes_off J'avoue mon message a failli être mignon", a-t-il inscrit avec un pointe d'humour en légende d'une photo de lui et Luna. Et pour Julia de répliquer en commentaire : "C'est la guuuuuueeeeerrrrre comme dirait loulou".

Il faut dire que la relation entre la jolie brune et Maxime n'a pas toujours été de tout repos. Les tourtereaux ont multiplié les ruptures et les réconciliations ces deux dernières années mais en janvier 2020, la copine de Kelly Helard mettait un point final à leur histoire en assurant au micro de Purepeople qu'une énième idylle n'était pas envisageable. "On est certain d'une chose, c'est qu'on ne se remettra plus ensemble. Moi, je n'en ai aucunement l'intention car, à présent, je ressens de la rancoeur. Tout s'est accumulé, donc ça pourra jamais remarcher." Reste à attendre la fin du confinement pour voir s'ils décident finalement de remettre le couvert une dernière fois...