Julia Paredes enceinte de son 2e enfant : un nouveau "miracle" avec Maxime

Une nouvelle candidate de Mamans & Célèbres est enceinte. Après Stéphanie Clerbois, Jesta Hillmann, Kelly Helard et Wafa Brunsdon, un autre membre de la bande a annoncé qu'elle est enceinte, sur Instagram, le 20 décembre 2020. Il s'agit de Julia Paredes.

Afin de partager son bonheur avec ses abonnés, la belle brune de 31 ans a publié une photo sur laquelle son fiancé Maxime et leur fille Luna (3 ans) touchent son ventre. Un baby bump que l'on peut apercevoir car elle porte une robe moulante dorée. "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotions que nous vous annonçons cette nouvelle, notre deuxième miracle est en route. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent au quotidien, avoir un deuxième bébé était un rêve pour nous mais aussi un sacré combat ! Avec ma maladie qu'est l'endométriose et après plusieurs fausses couches on n'y croyait plus ! Je savais que c'était compliqué pour moi mais j'avais toujours cet espoir au fond de moi de devenir maman une deuxième fois. Alors bien sûr quand on a appris cette nouvelle nous étions aux anges mais toujours sur la réserve à se dire est-ce que cette fois est la bonne. Depuis le début de ma grossesse je fais des examens toutes les semaines, que ce soit échographies et prises de sang, pour vérifier que tout suive son cours. Je peux vous dire aujourd'hui que bébé 2 est en pleine forme et en bonne santé et nous avons déjà tellement hâte de l'accueillir parmi nous. Je peux vous dire aussi que Loulou est ravie de cette nouvelle. Nous sommes heureux que notre famille s'agrandisse et il est évident pour nous de partager ce bonheur avec vous", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

De son côté, Maxime a publié un cliché sur lequel il embrasse le ventre de Julia Paredes. A leurs côtés, Luna tient une échographie dans les mains, tout sourire. "Je t'avais dit qu'on y arriverait", a-t-il commenté son post.