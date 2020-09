Kelly Helard enceinte : le sexe et le prénom de bébé annoncés !

Puis, dans la foulée, toujours sur le réseau social de partage d'images, l'ancienne candidate des Ch'tis (W9) a publié une vidéo sur laquelle elle révèle, avec son compagnon et leur fils, le prénom choisi pour leur fillette. "Bonjour les copains et les copines, maman est enceinte et c'est une petite fille, lance le petit Lyam face caméra. Et j'aime trop ma petite soeur !" Plus encore, il écrit le prénom du bébé sur une ardoise : Lyana ! En commentaires, les internautes ont été nombreux à réagir à cette vidéo très mignonne.

La petite famille vit un véritable bonheur. Surtout que le couple n'avait pas prévu l'arrivée d'un deuxième bébé si rapidement. En effet, c'est le confinement qui a tout fait basculer pour eux ! "On ne s'est jamais engueulé. On s'est retrouvé tous les trois et on était complices. C'est lui qui m'a demandé à ce qu'on commence à essayer d'avoir un autre enfant, nous avait-elle confié en août dernier. Je voulais tomber enceinte après les vacances, mais je m'étais dit que ça mettrait du temps. Finalement, je suis tombée enceinte directement (rires). J'étais choquée que ça arrive aussi vite, mais super contente parce que c'était un bébé voulu."

Toutes nos félicitations à Kelly Helard, son compagnon Neymar et leur petit Lyam pour l'arrivée prochaine de la petite Lyana. Rappelons que la naissance de la petite fille est prévue pour la toute la fin 2020, le 29 décembre précisément !