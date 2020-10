Stéphanie Clerbois enceinte et malade du Covid-19 : "Une sensation horrible"

Fiévreuse et pas dans son assiette depuis quelques jours, Stéphanie Clerbois s'est rendue dans un laboratoire afin de faire un test PCR et vérifier qu'elle n'était pas atteinte du coronavirus. Le 24 octobre 2020, le résultat est tombé. La candidate de télé-réalité est bel et bien atteinte de la Covid-19. En story Instagram, elle explique : "Je m'y attendais un peu. Je n'ai pas eu les symptômes habituels quand je prends froid. Là j'ai vraiment eu d'autres symptômes comme le souffle un peu coupé, vraiment un énorme mal de tête pendant deux jours, mais vraiment l'impression que mon crâne se rétrécissait, une sensation vraiment horrible. Bien entendu les courbatures, la fièvre qui vont avec, et là maintenant je n'ai plus d'odorat."

C'est un mal pour un bien

Enceinte de 7 mois, la jeune femme est donc contrainte de rester chez elle le temps de se rétablir. Rassurante, elle confie se sentir mieux et ne plus avoir de fièvre. "Là ça va mieux je vous rassure tout de suite ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus de fièvre. Les maux de têtes c'est vraiment le soir, mais sinon ça va beaucoup mieux qu'il y a deux jours où je me sentais vraiment... c'était horrible."

Très proche de son fils Lyam (5 ans), la jeune maman estime que ce qui sera le plus dur n'est pas la maladie en elle-même, mais bien le fait d'être éloignée de son fils. "Lyam va rester chez son papa toute la semaine prochaine, ça, ça va être le plus dur, le plus long. Mais bon je ne suis pas toute seule non plus il y a ce gros bidou qui est là...", a expliqué la star de Mamans célèbres, tout en caressant tendrement son baby bump. "Je pense que je suis parée pour rester une semaine à la maison. C'est un mal pour un bien, ça va être l'occasion de prendre soin de moi et de trier quelques affaires pour ma fille...", Stéphanie a-t-elle affirmé, visiblement impatiente de rencontrer enfin sa petite fille qui devrait naître en fin d'année.