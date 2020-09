Stéphanie Clerbois célibataire et enceinte : nouvelle rupture avec Éric

Stéphanie Clerbois a fait une bien triste annonce sur Instagram, le 18 septembre 2020. La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) est de nouveau célibataire.

La belle blonde de 32 ans n'est en effet plus en couple avec le papa de Lyam (5 ans). "Pour tous ceux et celles qui croiseront Éric, ne prenez plus la peine de m'écrire s'il vous plaît. Nous ne sommes plus ensemble, donc ce qu'il fait ne me regarde pas", a-t-elle écrit en story. Une rupture qui devrait attrister ses fans. D'autant plus que Stéphanie Clerbois est retombée enceinte de son ex-compagnon. C'est donc seule qu'elle devra élever sa petite fille et son fils.

Stéphanie et Éric ont une histoire compliquée. En 2016, ils s'étaient séparés une première fois, car le beau brun avait été infidèle. Malgré tout, la jolie Belge avait décidé de lui laisser une nouvelle chance lors du tournage de La Villa des coeurs brisés (2017). Mais leur romance avait de nouveau pris fin en avril 2018. Et voilà que le 20 juillet dernier, Stéphanie a annoncé qu'elle était enceinte d'Éric. "On a commencé à se revoir il y a quelque temps. J'ai gardé ça secret, je n'avais pas envie de l'étaler. Je voulais redonner une chance à mon couple avant de pouvoir en parler. À l'heure actuelle, nous ne sommes toujours pas officiellement ensemble, mais on se voit de plus en plus. On passe de plus en plus de temps ensemble, on prend le temps de faire les choses. On a un petit garçon, donc on n'a pas envie de précipiter les choses", avait-elle vite précisé sur Snapchat.

Malheureusement, leur histoire a tourné court une fois de plus une raison que l'on ignore encore. Reste à savoir si cette rupture sera définitive.