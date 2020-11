Wafa (Mamans & Célèbres) enceinte de son 3e enfant : le sexe du bébé dévoilé

Lundi 2 novembre était un grand jour pour Wafa Brunsdon et son époux Oliver. Ce jour-là, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) avait rendez-vous chez le gynécologue pour faire une nouvelle échographie afin de, notamment, apprendre le sexe de son troisième bébé. Mais hors de question pour la maman de Manel (14 ans, née d'une précédente relation) et Jenna (2 ans) de connaître l'information directement et de l'annoncer à son cher et tendre, ses filles et ses abonnés. Son médecin lui a noté si elle attendait une fille ou un garçon sur une feuille soigneusement glissée dans une enveloppe. Et interdiction pour qui que ce soit d'apprendre son contenu.

Wafa a souhaité faire sa grande annonce à l'occasion d'un live Instagram ce samedi 7 novembre 2020. Elle a donc enfin ouvert ladite enveloppe pour la première fois devant les internautes et au côté d'Oliver. Tous deux ont ainsi appris en même temps qu'ils allaient accueillir un petit garçon. De quoi combler le couple de joie et leur entourage.

C'est le 27 septembre 2020 que Wafa avait officialisé sa troisième grossesse en postant un joli portrait de famille. On pouvait y découvrir Manel en train de tenir une échographie dans sa main. Jenna levait quant à elle ses deux pouces en l'air et Oliver embrassait son épouse. "Baby 3 is coming !!!! Nous sommes très heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous. Je vous propose d'aller jeter un oeil sur mon interview sur MyTF1 pour en savoir plus", était-il écrit en légende de la publication.

Dans l'interview, la future maman de 36 ans révélait qu'elle n'avait mis qu'un mois pour tomber enceinte et qu'au départ, elle avait caché cette grossesse à son mari. "J'ai fait le mariage et tout et j'ai dû lui faire une annonce ici, à la maison. J'ai dû garder mes émotions pour moi pendant plusieurs jours et je me suis dit qu'il allait voir mon ventre qui pousse mais il n'a rien vu ! J'étais toute excitée et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il était heureux ! J'avais l'impression de lui cacher un truc grave, c'était tellement long de garder ce secret... j'avais peur qu'il se passe quelque chose de grave car si cela avait été le cas, et que je ne lui avais rien dit...", avait-elle expliqué.