Wafa (Mamans & Célèbres) et sa fille Manel, des soeurs jumelles : la photo qui buzze

Quand elle ne partage pas son quotidien sur TFX dans Mamans & Célèbres, c'est sur Instagram que Wafa El Mejjad dévoile sa vie de famille pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Et l'une de ses dernières photos a beaucoup fait réagir les internautes.

De ses amours avec Oliver est née Jenna (2 ans). Et actuellement, l'ancienne candidate de Koh-Lanta (en 2010 au Vietnam et dans La Revanche des héros en 2012) attend leur deuxième enfant. Bien des années avant, c'est à Manel (14 ans) que Wafa a donné naissance, fruit d'une ancienne relation. Et mère et fille sont très complices.

Dans Mamans & Célèbres, le public peut voir que dès qu'elle le peut, Wafa met un point d'honneur à passer du temps seule avec son aînée. Et de temps en temps, elle publie des photos de Manel et elle sur les réseaux sociaux. Celle du 27 octobre a particulièrement attiré l'attention de ses abonnés. La belle brune de 36 ans et sa fille posent toutes les deux avec quasiment le même maillot de bain deux pièces. Wafa pose de face en regardant l'objectif et Manel de côté, une main sur la hanche. Ce qui frappe immédiatement, c'est que toutes les deux se ressemblent énormément. A tel point que des internautes les qualifient de soeurs jumelles. "Twins", a écrit Kunle qui a partagé l'aventure Koh-Lanta avec la maman en 2010. "On pourrait croire que vous êtes soeurs. Tu fais jeune", "Une ressemblance de folie", a-t-on aussi pu lire. Des commentaires qui feront certainement sourire la jeune fille et sa mère.