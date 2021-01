Julia Paredes enceinte : le sexe de son bébé révélé !

Julia Paredes a donc fait fi des critiques qui l'ont accusée de mettre sa famille en danger. En effet, à l'annonce de son événement, elle s'est attirée les foudres des internautes. Ces derniers ont jugé qu'elle ne respectait pas les restrictions liées à la crise sanitaire. "Par rapport à la gender reveal, sachez que je ne fais pas de fête. Je fais un petit événement surtout pour filmer et annoncer le sexe sur les réseaux. Bien sûr, j'ai fait venir une organisatrice (...) Mais on ne se croit pas au-dessus des lois, on fait attention à tout le monde", s'est-elle alors défendue.

Pour rappel, Julia et Maxime sont déjà les parents d'une petite fille prénommée Luna (3 ans). Après plusieurs ruptures et une relation houleuse, les jeunes parents ont donné une nouvelle chance à leur histoire lors du premier confinement au mois de mars 2020. Désireux d'agrandir leur famille, ils ont été meurtris par une fausse couche dans le courant de l'été suivant.

Au mois de décembre, l'ex-candidate de télé-réalité a finalement annoncé sa nouvelle grossesse sur les réseaux sociaux. "Avec ma maladie qu'est l'endométriose et après plusieurs fausses couches on n'y croyait plus ! Je savais que c'était compliqué pour moi mais j'avais toujours cet espoir au fond de moi de devenir maman une deuxième fois", écrivait-elle, comblée. Plus que quelques mois à attendre avant de rencontrer son petit garçon !