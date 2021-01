Julia Paredes accusée de mettre sa famille en danger : "J'ai appelé le commissariat"

Julia Paredes est la plus heureuse du monde. L'été dernier, la candidate de Mamans & Célèbres s'est réconciliée avec Maxime. Et le couple attend en plus son deuxième enfant, un bonheur qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Le sportif et la jeune femme de 31 ans ont d'ailleurs révélé qu'une gender reveal était organisée le 21 janvier 2021 chez eux, une nouvelle qui a indigné certains internautes.

C'est ce jeudi que Julia Paredes et Maxime vont dévoiler le sexe de leur bébé. A cette grande occasion, les amoureux ont pris la décision d'organiser une gender reveal, soit une petite fête avec des proches pour que tout le monde apprenne la nouvelle en direct. Si le papa est au courant, la maman elle ignore si elle attend une petite fille ou un petit garçon et a donc hâte de le découvrir comme elle l'a confié sur les réseaux sociaux.

Certains internautes étaient moins emballés que la maman de Luna (3 ans et demi) à l'annonce de cette petit événement, à cause de la crise sanitaire. Et ils l'ont fait savoir ! Calmement, Julia Paredes a donc fait une petite mise au point sur Snapchat, le 20 janvier. "Par rapport à la gender reveal, sachez que je ne fais pas de fête. Je fais un petit événement surtout pour filmer et annoncer le sexe sur les réseaux. Bien sûr, j'ai fait venir une organisatrice (...) Et vu qu'on a fait tout ça, on a invité nos proches à découvrir le sexe du bébé en même temps que moi, parce que Maxime sait déjà. Mais on ne se croit pas au-dessus des lois, on fait attention à tout le monde", a-t-elle tout d'abord confié.

Julia Paredes a ensuite assuré qu'elle avait appelé le commissariat pour être certaine qu'elle respectait les règles. Et on lui a expliqué que la règle des 6 personnes était simplement valable pour les dîners. Elle peut donc en inviter un peu plus pour sa petite fête, si les règles sont respectées. "J'ai bien demandé à mes invités de faire un test Covid et nous on l'a fait aussi, on peut. On sera 9 ou 10. Je leur ai dit de m'envoyer les résultat des tests. Demain ils viennent avec les masques et si je suis sure que c'est négatif, ils les enlèvent. On m'a dit que si je faisais attention et respectait bien le couvre-feu, il n'y avait aucun souci", a poursuivi la brunette.

Enfin, Julia Paredes a précisé qu'elle était très respectueuse des règles. Elle a en plus conscience qu'elle se doit de donner l'exemple à ses abonnés, étant une personnalité publique. "Je ne vais pas faire n'importe quoi et mettre la vie de ma famille ou de nos proches en danger", a-t-elle conclu.