Julia Paredes enceinte et bientôt mariée à Maxime ? Timide annonce sur les réseaux

Julia Paredes et Maxime Parisi n'ont plus peur d'étaler leur bonheur aux yeux de tous. Et le couple, qui a connu de nombreuses ruptures, est apparemment décidé à faire de 2021 une année exceptionnelle. En effet, alors que l'ex-candidate de télé-réalité et son compagnon bodybuildé attendent leur deuxième enfant, un peu plus de trois ans après la naissance de leur aînée Luna, ils ont décidé de sceller leur amour par un mariage.

Julia Paredes n'a jamais caché son désir de se faire passer la bague au doigt et de porter la robe blanche de ses rêves. Elle l'évoquait d'ailleurs volontiers dans le programme Mamans & Célèbres (TFX). Mais, lundi 4 janvier 2021, c'est Maxime Parisi qui a décidé de rendre leurs fiançailles officielles. En légende d'une photo de leur duo, il écrit : "Prête à t'appeler Mme PARISI ?", accompagné d'un émoji représentant une bague et du hashtag "soon" (bientôt). La jolie brune ne s'est alors pas faite attendre pour répondre de manière positive : "Plus que prête mon amour".

Ce mariage aura-t-il lieu avant la naissance de leur deuxième bébé ou après ? La question demeure. Les internautes ont en tout cas déjà commencé à les féliciter en masse. "Plein de bonheur à vous", "2021 va être une année magnifique !", peut-on lire entre autres.