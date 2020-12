Julia Paredes enceinte : début de grossesse "assez difficile", interdictions...

Elle n'y croyait plus et pourtant, son "miracle" est arrivé. Le 20 décembre 2020, Julia Paredes a annoncé à ses abonnés Instagram être enceinte de son deuxième enfant, fruit de ses amours avec Maxime Parisi. Après avoir dévoilé son bonheur en photo, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a dévoilé les premiers détails de cette nouvelle grossesse, le 21 décembre.

Avant de tomber enceinte, Julia Paredes a fait deux fausses couches, dont une à trois mois de grossesse fin 2019. Elle a donc préféré attendre d'être certaine que tout allait bien cette fois-ci avant de partager l'information avec ses abonnés. "J'avais des examens toutes les semaines pour être sûre de ne pas refaire une fausse couche. On était très stressés, surtout moi. C'est vrai que j'avais du mal à bien vivre ma grossesse au début parce que j'avais tout le temps très peur. Là je suis rassurée, on a eu l'échographie du deuxième trimestre et le bébé est en pleine forme", a confié la belle brune de 31 ans sur Snapchat. Elle est enceinte de trois mois

En plus de devoir gérer son stress, Julia Paredes a dû affronter un symptôme très désagréable au début de sa grossesse. "J'ai été très malade durant les deux premiers mois. Je ne faisais que vomir, je ne pouvais rien manger. J'ai vécu un début de grossesse assez difficile. Au début, je ne pouvais même pas sentir la nourriture, j'avais des nausées tout le temps. Voilà pourquoi je ne snapais pas trop. Dès que je pouvais je dormais. Là ça va un peu mieux", a-t-elle dévoilé.

Sans surprise, sa gynécologue lui a demandé de prendre certaines précautions afin de ne pas perdre de nouveau son bébé à cause de son endométriose. Julia Paredes ne peut donc rien porter et ne doit pas trop marcher. "Vous verrez mon début de grossesse dans Mamans & célèbres. Vous verrez comment je l'ai vécu, comment on l'a annoncé à Luna, sa réaction. Je n'y croyais plus et c'est arrivé au moment où j'ai relâché un peu la pression", a-t-elle ajouté. Elle a ensuite conseillé aux femmes atteintes de la même maladie qu'elle de ne pas perdre espoir car les miracles existent et elle en est la preuve.