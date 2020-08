Julia Paredes : "J'espère avoir un deuxième bébé avec Maxime"

A partir du 17 août 2020, TFX diffusera des épisodes inédits de Mamans & célèbres. Julia Paredes est l'une des candidates du programme qui suit le quotidien des vedettes de télé-réalité qui ont donné la vie. Et la maman de Luna (3 ans) a accepté de se confier à Purepeople sur ses nouvelles aventures parfois douloureuses.

Que va-t-on découvrir lors de cette nouvelle saison de Mamans & Célèbres ?

On va suivre la suite de ma fausse couche. J'ai vraiment envie d'aller de l'avant donc on va voir que je me concentre plus sur ma vie professionnelle. J'ai eu rendez-vous avec mon agent parce que j'ai l'idée de lancer un livre pour enfants. Je me mets à fond là-dessus pour éviter de penser à autre chose. Je serai toujours à fond avec ma petite Luna dans l'émission, on fera plein d'activités. On verra son anniversaire de princesse, j'ai organisé un truc XXL pour elle. On va aussi voir un shooting photo parce qu'avec ma fille, on a été sollicitées pour une séance pour des robes de cérémonie. On verra ma relation avec Maxime qui est toujours un peu tendue par moments par rapport aux visites de Luna. Mais j'essaie toujours de faire au mieux pour la petite, qu'elle ne ressente rien de mauvais. Et on se retrouvera avec Stéphanie Clerbois lors de cette saison, c'est une personne que j'aime beaucoup.

Ce ne sera pas trop difficile pour vous de revoir des images qui concernent votre fausse couche ?

Ça aurait été difficile si la diffusion avait été proche. J'ai fait ma fausse couche en janvier, donc là je pense que j'ai appris à vivre avec. C'était ma deuxième, j'en avais fait une en juillet aussi. Je me dis que la troisième fois sera la bonne. Le public va découvrir des images de nos retrouvailles avec les mamans à la conférence de presse de Mamans & Célèbres et ce n'était pas un moment hyper simple pour moi, parce que je venais de faire ma fausse couche. Dans l'émission, on va voir comment j'ai réussi à aller de l'avant.

Où en êtes-vous dans votre relation avec Maxime aujourd'hui ?

C'est moins tendu. Après, notre relation a toujours été en dents de scie. Un coup ça va, un autre non, mais on n'arrive pas à ne plus se parler. On ne sait pas vraiment où on va.

Il y a encore quelque chose entre vous donc ?

Peut-être, à creuser (rires).

Luna comprend-t-elle votre relation particulière avec son papa ?

Je ne pense pas qu'elle comprenne parce qu'elle est petite encore. Elle n'a jamais vu quelqu'un d'autre que lui, je pense que c'est important. Je ne pense pas que ça la perturbe, on fait tout pour qu'elle le vive bien.

Vous aviez confié sur les réseaux sociaux que votre confinement avec lui n'était pas simple. Pour quelle raison ?

Quand on est trop ensemble, les mauvais côtés resurgissent. On n'a pas la même vision concernant l'éducation, du coup, il suffit qu'il me dise trop de fois de ne pas faire quelque chose avec Luna pour qu'on se dispute. Comme on était trop en désaccord à un moment, et qu'il devait retourner travailler, il est rentré chez lui. Après on est toujours en bons termes, il n'y avait jamais eu de gros problèmes.

Etes-vous ouverte à une nouvelle relation ?

Pour le moment, je ne suis pas prête à me mettre avec quelqu'un d'autre. Je veux vraiment me concentrer sur mes projets professionnels et Luna. Je ne dors quasiment jamais parce que je me demande ce que je peux faire de plus pour lui construire le meilleur avenir possible, pour qu'elle ne manque de rien. Je vise très haut pour me construire mon petit empire et celui de ma fille.

Cela vient-il du fait que vous avez manqué de quelque chose durant votre jeunesse ?

On n'a jamais manqué de rien. Mais à 18 ans, j'ai dû me débrouiller pour mon permis ou mes études. Je voulais être journaliste, donc mon père m'a payé mes études. Mais je devais payer mon appartement et donc trouver des petits boulots. J'ai été serveuse en boîte de nuit notamment et je me suis dit que cette vie était sympa, alors que pas du tout. Je me suis un peu détournée de mes études et j'ai suivi le mauvais chemin. Je ne veux pas que Luna ait besoin de faire ça. Je veux vraiment qu'elle se concentre sur ses études. Si elle a besoin d'un appartement, je m'en chargerais. Ce n'est pas être pourrie gâtée pour autant, parce qu'elle sait que tout ne lui tombe pas tout cuit dans la bouche. Je veux juste qu'elle ait les choses importantes au bon moment. Je lu ai créé un compte, bloqué pour le moment, pour qu'elle ne manque de rien.

Quels sont vos projets et que pouvons-nous vous souhaiter ?

Il y a le projet du livre pour enfant. J'ai vraiment envie de donner le goût de la lecture à ma fille et aux autres enfants. Quand je vais au restaurant, je vois beaucoup de parents qui donnent le téléphone ou la tablette à leur enfant alors que c'est mauvais. Et ils ont parfois moins de 3 ans. Je ne dis pas que je ne mets pas ma fille devant un dessin animé de temps en temps, mais j'essaie vraiment de lui donner ce goût de la lecture, de la peinture, des activités... J'ai un autre projet de marque de vêtements, on le verra dans l'émission. Je me concentre sur mes projets professionnels et on peut me souhaiter de réussir. C'est important pour moi de construire ce petit empire pour moi, mais aussi pour ma fille, pour qu'elle ne manque de rien plus tard. Je n'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers, je veux que ce soit encore plus grand. Quand j'ai une idée, il faut qu'elle soit vite mise en place. J'espère aussi avoir un deuxième bébé quand j'aurai une relation stable. Si c'est avec Maxime tant mieux, si c'est avec quelqu'un d'autre ce sera avec quelqu'un d'autre. Mais je préférerais que ce soit avec Maxime. Je laisse les choses venir.

