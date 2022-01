Julia Paredes : Vittorio, un bébé "miracle", son long combat pour redevenir maman

Le 25 juin 2021, Julia Paredes est devenue maman pour la deuxième fois. Son mari Maxime Parisi et elle ont accueilli un petit garçon qu'ils ont prénommé Vittorio. Un miracle pour les amoureux dont le chemin pour redevenir parents n'a pas été un long fleuve tranquille. Tout comme leur histoire d'amour.

C'est en 2016 que la jeune femme révélée au grand public dans la saison 2 de Friends Trip (2015) a croisé la route de Maxime Parisi. Entre eux, ça a été le coup de foudre. Et, malgré son endométriose, Julia Paredes est tombée enceinte. Si le sportif n'était pas prêt à devenir papa et qu'il a donc préféré rompre, la charmante brune de 31 ans ne souhaitait pas avorter et a donc élevé sa fille Luna seule pendant un an et demi. Mais en 2018, les tourtereaux ont fini par reprendre contact et par se donner une deuxième chance. Ils se sont fiancés en décembre de la même année mais, en mars 2019, nouvelle désillusion.

Pourtant, surprise, fin mai 2019 ils ont officialisé leurs retrouvailles et ont annoncé qu'ils souhaitaient agrandir leur famille. Nouvel échec, ils se sont une fois de plus séparés, notamment à cause d'un triste événement. Elle est tombée enceinte mais a fini par faire une fausse couche en juillet. Et cela a eu un impact sur son couple, car ils se rejetaient mutuellement la faute. "C'est violent et c'est aussi ce qui nous a amenés à notre rupture. Il me disait que c'était à cause de mon endométriose et je lui disais que c'était à cause de son régime alimentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette fausse couche. J'ai eu du mal à m'en relever car j'étais à fond. On avait rapidement annoncé la grossesse à nos familles. Donc c'était très dur pour nous après, je pense que ça nous a détruits", a-t-elle déclaré à Sam Zirah en décembre 2019.

Nouvelle fausse couche avant le bonheur

Ce n'est malheureusement pas la seule fausse couche qu'elle a affrontée car, en janvier 2020, après une énième réconciliation, elle a dévoilé sur Instagram qu'elle avait perdu son bébé à trois mois de grossesse : "Post temporaire/Drôle de manière de vous l'annoncer mais avec ce qu'il m'arrive je me dois de vous le dire, peut-être que je me sentirai moins seule. Et aussi pour que vous compreniez pourquoi je serai absente des réseaux sociaux ces prochains jours... pour pouvoir me remettre de tout cela une nouvelle fois... j'étais enceinte de trois mois jusqu'à aujourd'hui, Maxime et moi allions vous l'annoncer bientôt bien que séparés. J'ai une nouvelle fois fait une fausse couche, je sais que ça arrive à beaucoup mais c'est très dur à encaisser. J'espère que vous comprendrez mon absence à venir. À croire que les happy end ce n'est pas pour moi..." La maman de Luna (4 ans) a dû se faire opérer et a eu bien du mal à s'en remettre tant physiquement que mentalement. Elle était en effet épuisée et peinait à se déplacer à cause des douleurs. Sans parler des blessures émotionnelles. "J'avais commencé à regarder pour faire la chambre. Le monde s'écroule, mais je devais gérer ma fille. C'était dur", confiait-elle notamment à Télé Star en janvier 2020.

Comme à son habitude, Julia a fini par se relever et, malgré leurs nombreux désaccords et les épreuves traversées, Maxime et elle ont pris la décision de se remettre ensemble comme ils l'ont dévoilé en septembre 2020. La jeune femme a fini par retomber enceinte, un "miracle" officialisé en décembre 2020. Et un mois plus tard, c'est leur union que les amoureux dévoilaient. Malgré une nouvelle rupture et quelques complications (un risque d'accouchement prématuré qui lui avait valu de faire un tour à l'hôpital), la candidate de Mamans & Célèbres a pu donner naissance à son fils après avoir vécu "un enfer". Un petit garçon en pleine santé.

Aujourd'hui, Julia Paredes est une femme comblée car, même si elle a dû affronter de nombreuses péripéties, elle est aujourd'hui l'heureuse maman de deux enfants. Et, après la naissance de Vittorio, elle s'est réconciliée avec Maxime. Depuis, ils filent le parfait amour.