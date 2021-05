Julia Paredes enceinte et hospitalisée : Maxime Parisi appelé en urgence

Nouveau coup dur pour Julia Paredes. Le 14 mai 2021, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) qui est enceinte de son deuxième enfant a annoncé qu'elle avait dû être hospitalisée d'urgence en pleine nuit. Elle a ensuite donné de ses nouvelles à ses fans.

Afin d'accoucher en France, la brunette de 31 ans a quitté sa maison de Dubaï avec Maxime Parisi, dont elle est aujourd'hui séparée, et leur fille Luna (4 ans). Elle est revenue dans son nid douillet en France et continue à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Et c'est une mauvaise nouvelle qu'elle a annoncée à ses abonnés. "Contractions sur contractions, rapprochées et douloureuses, ce qui m'a réveillée. Plus mal de tête horrible. Donc au téléphone on m'a dit de venir rapidement à l'hôpital pour surveiller. Heureusement ma cousine est à la maison pour Loulou", peut-on lire en légende d'une photo de Julia en plein monitoring.

Ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'elle a pris la parole afin de donner de ses nouvelles. Dans un premier temps, elle a précisé que bébé était bien au chaud et qu'elle était rentrée chez elle. "J'ai eu énormément de contractions, ça m'a réveillée. Pics dans le ventre, mal de tête... On m'a dit de venir tout de suite pour voir si ça agissait sur le col. J'y suis allée à 3h du matin. Le col a bougé, il est ouvert à deux. Il est mou, moins long... Donc ça peut venir à tout moment. Je suis à 35 semaines donc le but c'est que ça tienne encore une semaine minium. On m'a dit de me ménager, donc le papa rentre demain en urgence pour gérer Loulou et la maison", a-t-elle poursuivi. Espérons donc pour Julia Paredes que son petit garçon restera au chaud le plus longtemps possible.

Le 23 mars dernier, jeune femme avait inquiété ses abonnés en leur expliquant qu'elle avait des pertes liquides. Elle craignait donc que la poche des eaux se soit fissurée, ce qui aurait pu être dangereux pour son bébé. Fort heureusement, ce n'était pas cela. On lui a donc juste prescrit du repos et de nouveaux contrôles.