Julia Paredes victime de complications : "Mon corps n'est pas fait pour être enceinte"

Coup dur pour Julia Paredes. Alors que ses six premiers mois de grossesse se sont déroulés normalement, la candidate de Mamans & Célèbres doit aujourd'hui faire face à des complications. Une mauvaise nouvelle qu'elle annoncée à ses abonnés sur Snapchat, le 23 mars 2021.

Nouvelle victoire contre l'endométriose pour Julia Paredes et son époux Maxime Parisi. Après plusieurs fausses couches, la belle brune de 31 ans est retombée enceinte. Et cette fois, ses premiers mois de grossesse se sont merveilleusement bien passés. Malheureusement, son bonheur a récemment été entaché par des complications. Le 19 mars, la maman de Luna (4 ans) a révélé qu'elle ressentait plusieurs douleurs au bas du ventre et que du liquide coulait. Elle craignait donc que la poche des eaux se soit fissurée, ce qui aurait pu être dangereux pour son bébé. Fort heureusement, ce n'était pas cela. On lui a donc juste prescrit du repos et un nouveau contrôle dans les jours à venir.

Mais Julia Paredes a continué à ressentir des douleurs comme elle l'a confié ce mardi. "Je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Le bébé va très bien mais moi, j'ai des complications. Moi qui disait que je vivais bien cette deuxième grossesse, que je pouvais faire plein de choses. Au final, je me retrouve dans la même situation qu'avec Luna", a-t-elle tout d'abord expliqué. Inquiète à cause de nombreuses "contractions très rapprochées" et douloureuses, elle a pris la décision de retourner voir sa gynécologue. Car, comme elle l'a précisé, ce n'est pas normal d'en ressentir de cette intensité à 27 ou 28 semaines. "Donc je suis allée voir ma gynéco ce matin et elle m'a dit que j'avais un risque d'accouchement prématuré. Je lui ai dit que c'était la même chose pour ma première grossesse, j'ai été alitée très tôt. Elle m'a dit en gros que mon corps n'était pas fait pour être enceinte, que j'étais très fine, très nerveuse et que du coup ça ne collait pas avec une grossesse. Je ne suis pas ravie du tout parce que moi en plus j'adore être enceinte, je veux avoir plein de bébés", a poursuivi la jeune femme.

Afin que son bébé naisse le plus tard possible ou à terme, Julia Paredes doit se reposer au maximum. Interdiction de prendre la voiture ou de sortir du lit pour l'heure. "Elle m'a donné du magnésium pour me détendre et du progestérone. C'est quelque chose qui peut éviter les fausses couches, je ne savais pas. Et quand on est enceinte de six mois ou plus, ça évite les accouchements prématurés", a-t-elle conclu.

Espérons donc pour la future maman que son bébé ne pointera pas le bout de son nez prochainement.