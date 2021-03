Julia Paredes enceinte : Son bébé en danger ? Direction l'hôpital rapidement, elle s'inquiète

Julia Paredes est inquiète. La candidate des Mamans & Célèbres (TFX) est enceinte de son deuxième enfant. Un petit garçon que son mari Maxime et elle ont hâte d'accueillir. Mais le 19 mars, la brune de 31 ans a fait part de ses inquiétudes sur les réseaux sociaux.

C'est un rêve qui se réalise pour Julia Paredes. Après avoir fait des fausses couches, la jeune femme - qui est atteinte d'endométriose - est retombée enceinte. Une nouvelle officialisée fin décembre sur Instagram. Si jusqu'ici, tout se passait bien, la maman de Luna (4 ans) a quelques inquiétudes depuis ce vendredi. "Depuis ce matin c'est un peu compliqué. J'ai énormément de douleurs au niveau du bas du ventre. Je ne pense pas que ce soit alarmant. Et ça fait quelques jours que je perds comme de l'eau. J'en ai parlé à ma gynéco et elle m'a dit que c'était possible que ce soit du liquide amniotique. Donc il faut que je fasse un test à l'hôpital pour savoir si c'est ça ou pas. Ca m'embête parce que là, je suis seule avec Luna. Je ne veux pas l'emmener à l'hôpital. Je pense que je vais y aller en fin de journée. Il faut quand même que je fasse le test rapidement, voir si c'est ça ou pas", a-t-elle expliqué à ses abonnés sur Snapchat et Instagram.

Très vite, des mamans lui ont donc écrit afin de lui faire savoir qu'elle ne devait pas tarder à aller à l'hôpital, notamment car cela pourrait être dangereux pour son bébé. S'il s'agit bien de liquide amniotique, cela voudrait dire que la poche des eaux s'est fissurée et qu'il y a un "risque infectieux important" pour son fils. "J'avoue qu'en regardant les messages, ça me fait un peu peur. Je me dis peut-être que ça craint un peu. Ca peut faire quelque chose au bébé... Je flippe un peu et je ne peux rien faire là parce que son père est parti au sport et je n'ai aucun moyen de le joindre. Je suis un peu angoissée. J'espère que ça va aller, que je vais pouvoir aller consulter rapidement pour voir si c'est vraiment du liquide de la poche qui est percée. Mais les message là, ça me fait un peu stresser", a poursuivi Julia Paredes.

Nul doute qu'elle tiendra ses fans au courant une fois son test réalisé. En attendant, elle pourra compter sur leur soutien.