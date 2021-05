Julia Paredes enceinte et célibataire : nouvelle rupture avec Maxime, elle s'explique

Lundi 3 mai 2021, Julia Paredes a annoncé une mauvaise nouvelle à ses abonnés sur Instagram. La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) est de nouveau un coeur à prendre. On pensait que cette fois, entre la brune de 32 ans et Maxime Parisi, c'était pour la vie. Après avoir connu de nombreuses ruptures, les parents de Luna (4 ans) se sont mariés début 2021. Ils s'apprêtent même à devenir parents pour la deuxième fois (d'un petit garçon). Malheureusement, Julia Paredes et le sportif se sont une fois de plus séparés.

Dimanche 2 mai, la jeune femme a posté un message intriguant : "Je devrais être dans la période la plus heureuse de ma vie et pourtant ce n'est pas le cas. J'aimerais pouvoir vous dire les choses réellement mais ici, on est vite jugé et tout est critiquable sans même tout connaître. J'espère pouvoir le faire un jour à coeur ouvert sans avoir de jugements, de pitié ou autre. Juste de la compréhension et du soutien. Ce que je peux vous dire, c'est que je me sens bien seule et que personne ne mérite ce sentiment. Certains ont remarqué certaines choses, mais c'est tout le temps à base de questions et ça croyez-moi, ça ne m'aide pas", peut-on lire.

Nul doute que ses abonnés ont été intrigués et qu'ils lui ont envoyé de nombreux messages. Le 3 mai, Julia Paredes a donc révélé pourquoi elle avait perdu son beau sourire dernièrement. "Suite à vos questions : non Maxime et moi ne sommes plus ensemble. Nous allons garder ça pour nous mais, quand on est malheureux à ce point, il faut prendre des décisions. Et pour nos enfants, ne vous en faites pas, on les préserve au mieux et on fera tout pour eux", a-t-elle posté. Un triste message qui ne manquera pas de faire réagir.

Une histoire d'amour compliquée

Ce n'est donc pas la première fois que Julia Paredes et Maxime Parisi doivent surmonter une rupture. Tous deux se s'étaient rencontrés en 2016 et avaient eu un coup de foudre. Mais leur idylle s'était terminée une première fois car, malgré son endométriose, elle est tombée enceinte. Elle ne souhaitait pas avorter et lui ne voulait pas garder l'enfant. Durant un an et demi, c'est donc seule qu'elle a élevé Luna.

Ils avaient fini par reprendre contact en 2018 et avaient officialisé leur réconciliation. Ils avaient même dévoilé qu'ils s'étaient fiancés, en décembre. Mais quelques mois plus tard, l'ex-candidate des Anges avait annoncé que c'était terminé. Ils avaient fini par se remettre ensemble en mai 2019 et avaient encore rompu malgré sa seconde grossesse. Puis nouvelle réconciliation, mariage et, malheureusement, nouvelle séparation aujourd'hui.