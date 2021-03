Julia Paredes enceinte et rentrée de l'hôpital : panique pour son bébé "pas prêt à vivre"

C'est un vrai petit miracle. Julia Paredes et son mari Maxime Parisi attendent leur deuxième enfant, défiant ainsi l'endométriose de la jolie brune, quatre ans après la naissance de leur aînée Luna. Mais forcément étant donné le passif complexe de Julia Paredes lié à des fausses couches, il est bien difficile pour elle de ne pas s'inquiéter. Surtout lorsqu'elle est sujette à des complications.

Julia Paredes a confié il y a quelques jours avoir dû se rendre très rapidement à l'hôpital après l'apparition de douleurs au niveau du bas du ventre ainsi que d'une perte d'eau importante. "J'ai vraiment cru que j'allais accouché avant l'heure ! Cela faisait trois jours que je perdais du liquide (comme de l'eau) et pas mal de contractions. Ma gynéco m'a directement envoyé à la clinique pour faire un test afin de savoir si ce n'était pas du liquide amniotique et si la poche n'était pas percée", a -t-elle expliqué sur Instagram. Dans quel cas, son bébé aurait pu se retrouver en danger. "Quand j'ai appris les risques (si c'était bien la poche qui s'était fissurée) j'ai commencé à paniquer et à avoir très peur pour mon bébé. Je me disais qu'à 27 semaines il n'était pas prêt du tout, pas prêt à vivre, à survivre. Et là mon coeur de maman quant à lui s'est réellement fissuré !", a-t-elle continué.

Heureusement, le futur fils de Julia Paredes devrait bien rester au chaud dans son ventre jusqu'à la fin de la grossesse. La jeune femme doit cependant se ménager. "Finalement plus de peur que de mal car ce n'était pas du liquide amniotique mais des pertes dues aux contractions. Je dois me reposer et faire des contrôles réguliers pour s'assurer que le col ne s'ouvre pas avant l'heure."