Julia Paredes mariée à Maxime par intérêt ? Elle défend l'amour avant tout

Julia Paredes vit un rêve éveillé depuis plusieurs mois. Déjà maman d'une petite fille de bientôt quatre ans, Luna (née le 1er mars 2017), l'ancienne candidate de télé-réalité s'apprête à lui offrir un petit frère. En effet, réconciliée avec Maxime Parisi depuis près d'un an, le couple n'a pas perdu de temps pour agrandir sa famille. Et c'est donc un petit garçon qui pointera prochainement le bout de son nez. Un véritable miracle pour la jolie brune qui a toujours eu beaucoup de mal à tomber enceinte en raison de son endométriose. Pour couronner le tout, Julia et Maxime se sont enfin dit "oui" après deux ans de fiançailles. En petit comité, les incorrigibles amoureux se sont mariés le 23 janvier 2021, partageant presque aussitôt des images du jour J. Rien ne semble donc pouvoir entacher le bonheur de Julia Paredes, excepté peut-être les internautes.

Dans la journée du lundi 1er février, ces derniers l'ont d'ailleurs particulièrement agacée après l'avoir accusée de ne s'être mariée que dans le but de s'installer à son tour à Dubaï, comme nombre de candidats de télé-réalité avant elle. En story Instagram, Julia Paredes ne s'est pas gênée pour réagir. "Je vois trop de commentaires qui m'énervent fortement. Donc on va revenir sur notre déménagement. Oui vous l'avez devinez, on part bien à Dubaï. Mais je ne veux pas voir les commentaires : 'Vous faites comme tout le monde. Ça y est, c'est la destination des gens de télé-réalité...' Sachez qu'il n'y a pas que les gens de télé-réalité qui y vont. Et ce n'est pas pour rien. Dubaï, c'est une très belle ville qui nous a plu. On n'y va pas pour la fête, le luxe, le côté un peu bling-bling. On n'est pas comme ça. (...) On y va pour le climat, la qualité de vie, le côté sécurité. À Dubaï, les enfants sont roi. Il y a énormément de choses pour eux et des écoles incroyables. Il y a zéro taux d'échec (...) On a eu des opportunités", s'est-elle défendue.

Et pour elle de faire taire les mauvaises langues : "Et on nous dit qu'on s'est marié il n'y a pas longtemps pour aller à Dubaï. En fait, on n'est pas obligé de se marier pour pouvoir vivre ensemble avec un enfant à Dubaï. (...) Si on a fait notre mariage, c'est parce que c'est un mariage d'amour. On voulait le faire en petit comité et on est très content de l'avoir fait. Le gros mariage, on le fera plus tard quand on pourra. Là on ressentait le besoin de se marier. Ça faisait deux ans qu'on était fiancés."