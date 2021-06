Julia Paredes maman pour la 2e fois après avoir vécu "un enfer" : première tendre photo de son fils

Grand bonheur pour Julia Paredes et Maxime Parisi (qui sont aujourd'hui séparés). Ce vendredi 25 juin 2021, les candidats de Mamans & Célèbres (TFX) ont accueilli leur deuxième enfant après plusieurs jours d'attente, un petit garçon. Une bonne nouvelle annoncée par la maman de Luna (4 ans) en story sur Instagram.

La brunette a posté une photo sur laquelle on peut la voir prendre la main de son bébé. "On vous présente notre fils en post ce soir. Je vous raconte mon accouchement bientôt. Le pré-accouchement était un enfer, mais l'accouchement en lui-même parfait. Pas mal de péripéties et de peur en tout cas. Mon bébé va bien, maman aussi", peut-on lire en légende.

Ces derniers jours, Julia Paredes ne cachait en effet pas qu'elle souffrait à cause des contractions. Elle avait même du mal à marcher. Malheureusement pour elle, son col ne s'ouvrait pas, on l'a donc renvoyée chez elle il y a deux jours. N'en pouvant plus, elle a appelé son gynécologue en urgence pour lui demander un décollement des membranes. Mais cela n'a rien changé, hier elle a donc eu le droit à un déclenchement. Ce n'est que vers les coups de 11h que le petit gars a vu le jour.

Cette deuxième grossesse était inespérée pour Julia Paredes. Avant de tomber enceinte, la belle brune de 31 ans - qui est atteinte d'endométriose - a fait deux fausses couches, dont une à trois mois de grossesse fin 2019. C'est donc un "bébé miracle" qu'elle vient d'accueillir après une grossesse pas toujours simple à vivre.

"J'ai été très malade durant les deux premiers mois. Je ne faisais que vomir, je ne pouvais rien manger. J'ai vécu un début de grossesse assez difficile. Au début, je ne pouvais même pas sentir la nourriture, j'avais des nausées tout le temps. Voilà pourquoi je ne snapais pas trop", a-t-elle expliqué fin décembre après avoir officialisé la nouvelle. Elle a ensuite eu des coups de stress, comme la fois où elle a perdu du liquide et pensait donc que sa poche des eaux était rompue. Et, dans la nuit du 14 mai, elle a dû être hospitalisée à la suite de douloureuses contractions. "J'ai eu énormément de contractions, ça m'a réveillée. Pics dans le ventre, mal de tête... On m'a dit de venir tout de suite pour voir si ça agissait sur le col. J'y suis allée à 3h du matin. Le col a bougé, il est ouvert à deux. Il est mou, moins long... Donc ça peut venir à tout moment. Je suis à 35 semaines donc le but c'est que ça tienne encore une semaine minium. On m'a dit de me ménager, donc le papa rentre demain en urgence pour gérer Loulou et la maison", avait-elle expliqué.

Fort heureusement, maman et bébé vont bien aujourd'hui et ces ennuis sont derrière eux.

Toutes nos félicitations à Julia et Maxime.