Jesta Hillmann : Une angoisse évitée, un regret certain... confidences avant d'accoucher (EXCLU)

Depuis le 18 janvier 2021, la nouvelle et troisième saison de Mamans & Célèbres est diffusée sur TFX chaque jour en fin d'après-midi. Les téléspectateurs peuvent alors continuer de suivre les aventures de Julie Ricci, Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Julia Paredes ou encore Jesta Hillmann. Cette dernière nous a d'ailleurs accordé une interview à l'occasion du retour du programme à l'antenne.

L'ex-finaliste de Koh-Lanta en a profité pour évoquer les nouveautés de la saison la concernant, elle et son mari Benoît Assadi et leur enfant Juliann (1 an et demi). Jesta s'est également confiée sur sa seconde grossesse, laquelle arrive bientôt à terme en pleine crise sanitaire. Rencontre.

Qu'allons-nous découvrir dans cette nouvelle saison de Mamans & Célèbres ?

Ça va être axé sur la venue du bébé qui ne va pas tarder, sur mon livre Jestatouille (un livre de recettes de cuisine, ndlr) qu'on est en train de finaliser qui et va bientôt sortir et surtout sur la nouvelle organisation qui nous attend à quatre.

Comment expliquez-vous toutes ces nouvelles grossesses qui surviennent en même temps dans l'émission ?

C'est la vie de tous les jours. Je ne trouve pas ça surprenant de faire deux enfants rapprochés, je vois souvent ça dans la vie quotidienne, c'est juste que là c'est dans la même émission donc ça fait un échantillon assez réduit de certaines mamans. Mais je pense que c'est normal, de toute façon moi je ne comptais pas attendre une dizaine d'années avant de refaire un enfant.

Que pensez-vous des nouvelles recrues (Aurélie Van Daelen, Benjamin Machet, Olivia Kugel et Camille Froment) ? Les connaissez-vous ?

Camille Froment, on s'est parlé sur les réseaux, Aurélie aussi on s'est appelé, elle m'avait posé pas mal de questions sur l'émission mais pareil on ne se connait pas vraiment. Olivia c'est celle que je connais le plus, on a été enceinte en même temps donc on s'est souvent parlé sur plusieurs sujets. Benjamin Machet et sa famille je ne les connaît vraiment pas. Mais sinon je pense que c'est une bonne chose, je pense que ça va faire plaisir au public de découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles familles, c'est cool.

En quoi cette grossesse a-t-elle été différente de la première ?

Finalement, elle n'a pas été très différente. J'ai de la chance, j'ai eu deux très belles grossesses, je n'ai pas eu de soucis de santé, ni le bébé, c'est le plus important. Je vis très bien les grossesses, après ce n'est pas quelque chose que j'aime énormément d'être enceinte mais je n'ai pas à me plaindre.

Est-ce que le corps souffre de deux grossesses rapprochées ?

Je ne vois pas la différence. On dit parfois que c'est plus dur de retrouver son corps après le deuxième bébé, quand c'est des enfants rapprochés, parce que le corps n'a pas le temps de se remettre à 100 %... Mais en tout cas, par rapport à la grossesse, tout va bien !

Avez-vous peur d'accoucher en plein Covid ? Benoît pourra-t-il être présent ?

Ça ne me stresse pas, on a déjà parlé à l'hôpital. Benoît pourra être là, du début à la fin, il ne pourra pas sortir, donc à partir du moment où il sera là je me sens rassurée. Après c'est juste dommage que Juliann ne puisse pas nous rendre visite à l'hôpital mais bon... Ça se fait comme ça, on est obligé de vivre avec ce qu'il se passe actuellement. Le plus important c'est qu'il y ait Benoit, s'il n'avait pas été là... ça n'aurait pas été drôle.

Un petit indice sur le prénom du futur bébé ?

Il y a une connotation similaire avec Juliann...

Deuxième enfant et deuxième garçon, le girl power c'est pas pour tout de suite donc...

Non toujours pas de fille, on verra peut être le troisième... Mais j'ai un tempérament assez envahissant qui fait l'effet de 10 filles donc je pense que ça va (rires).

Benoît aurait-il aimé avoir une fille ?

Un jour, il voulait une fille, un jour un garçon, il ne sait pas... Moi, j'étais un peu plus portée sur un garçon, c'est quelque chose qu'on connaît, la facilité me faisait dire que je voulais un deuxième garçon et Benoît ne savait pas trop. Mais si le troisième est une fille, il sera très très très content.

Comment vit-il cette seconde grossesse par rapport à la première ?



Autant Benoît que moi, pour cette deuxième grossesse, on était beaucoup moins à tout regarder sur internet, à se poser un million de questions... On s'est laissé vivre, on a laissé la grossesse s'installer, sans vraiment en parler plus que ça. On s'est tellement concentré sur Juliann que c'est une grossesse complètement différente et qui est passée très vite. On est plus à la cool, on sait un peu à quoi s'attendre.

Récemment un internaute a laissé entendre que Sway, fille de Cécilia Siharaj avait pour père Benoît. Quelle a été votre réaction ?

Alors ce qui est marrant c'est que je dis depuis le début que Sway et Benoît se ressemblent, ils ont des airs ! On en rigole, à chaque fois que je les vois ensemble, je lui dis : 'Mais c'est lui ton père!'. Après, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire de faire attention, c'était vraiment une mise en garde. J'ai trouvé ça tellement incroyable que je l'ai partagé et ça a pris des grosses proportions, et la rumeur a été lancée comme quoi Benoît était le père de Sway (rires). C'est rigolo mais ils se ressemblent, c'est comme ça !

Vous arrive-t-il de recevoir souvent ce type de message ?

Il y a toujours des messages perchés, des personnes qui auront leur mot à dire. Par exemple, hier Juliann avait un peu de fièvre et j'arrive quand même à recevoir des messages me disant : 'Mais en même temps, si tu le laisses pieds nus sur le carrelage, c'est normal qu'il soit malade!'. Pareil, je fais les machines pour les vêtements du bébé qui arrive, et il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la lessive, ou parce que je mélange les couleurs... C'est énervant selon l'humeur du moment, parfois je réponds, parfois ça me fait rire... Après on accepte de recevoir ce genre de messages même s'il y a un taux d'acceptation, on n'accepte pas les insultes, les mots déplacés mais des petites remarques comme ça, ça fait partie du jeu.

Envisagez-vous à votre tour de vous installer à Dubaï ?

Non, on ne partira pas à Dubaï. On est très proche de nos familles, on aime énormément la France, on ne se voit pas vivre ailleurs. Honnêtement, je pense qu'on ira jamais à Dubaï ni même qu'on quittera la France, pas sur le long terme en tout cas. On ne s'y voit pas, on est très bien ici. Après les mamans qui y trouvent leurs comptes, tant mieux. Je n'ai jamais ressenti un sentiment d'insécurité, j'ai toujours eu affaire à des personnes bienveillantes qui sont venues m'approcher. Après on habite à la campagne et on a peut-être pas toutes le même taux de notoriété non plus... À Paris, j'imagine que c'est autre chose. Mais je ne juge pas, on est toutes différentes, je comprends les raisons, oui c'est safe d'être à Dubaï, il n'y a pas les impôts... On le sait tous. Je peux comprendre.

