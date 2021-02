Jesta Hillmann maman : son fils Adriann, tout "l'opposé" de son aîné Juliann

Ils sont désormais 4 ! Le 11 février dernier, Jesta Hillmann et son mari Benoît Assadi ont accueilli un deuxième petit garçon prénommé Adriann, un an et demi après la naissance de leur aîné Juliann. La vedette de Mamans & Célèbres est depuis sur un petit nuage, entourée de tous les hommes de sa vie. Et si elle a déjà présenté officiellement le nouveau membre de sa famille sur les réseaux sociaux, Jesta Hillmann a dévoilé ce mercredi 24 février 2021 un gros plan sur son visage.

L'occasion de bien découvrir ses yeux bleus et ses adorables mèches blondes. L'ancienne finaliste de Koh-Lanta quant à elle s'amuse de la grande différence physique entre ses deux fils. "Il y a deux semaines devant Top Chef j'ai eu la surprise d'avoir des contractions de travail à 40sa pile 10 jours avant mon terme pour sortir cette petite merveille aux yeux bleus ! L'opposé de Juliann qui avait les yeux et les cheveux noirs à la naissance. C'est incroyable ce que la génétique peut nous apporter", a-t-elle écrit en légende.

Les internautes ont forcément craqué devant la bouille d'Adriann, confirmant les dires de Jesta Hillmann. Ils estiment d'ailleurs en majorité que le bambin a davantage hérité de ses traits physiques cette fois-ci. "Un deuxième beau gosse mais totalement différent de son grand frère. Il a vraiment pris de ton côté je trouve", "Tout de sa maman", "Tout beau et tellement différent de son frère, c'est fou", "Tout toi et Juliann tout son papa", peut-on lire.