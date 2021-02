Jesta Hillmann et Benoît Assadi parents pour la 2e fois : annonce en photo et prénom révélé

De son côté, la jeune maman a également partagé son bonheur sur Instagram. "Nous vous présentons avec beaucoup d'émotions notre fils Adriann qui nous a fait la merveilleuse surprise de nous rejoindre ce jeudi 11 février à 11h36. Ce petit ange nous a fait vivre un accouchement de rêve, un accouchement réellement magique, je n'aurais jamais même osé imaginer que cela été possible... Merci infiniment a vous pour vos messages et votre bienveillance envers notre petite famille et merci surtout à mon mari, mon complice de toujours d'être le papa de mes deux magnifiques petits garçons !", écrit-elle.

L'histoire de Jesta et Benoît ressemble à un véritable conte de fées. C'est lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor qu'ils ont eu un coup de coeur l'un pour l'autre. Mais à l'époque, le beau brun était déjà en couple. Ils ont donc attendu que cette relation prenne officiellement fin pour se mettre ensemble. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Très vite, la Toulousaine et son homme ont emménagé ensemble. Ils se sont mariés en grande pompe le 1er juin 2019. A l'époque, Jesta était enceinte de huit mois. Juliann est né le 15 juillet de la même année.

Le 2 août 2020, la star de Mamans & célèbres a annoncé en vidéo qu'elle attendait leur deuxième enfant. "On s'était dit qu'on attendrait que Juliann ait un an. Son anniversaire étant en juillet, on a donc décidé qu'on laisserait passer l'été, mais finalement on n'a pas pu attendre. Franchement, on avait trop hâte. On s'est dit que ça ne servait à rien d'attendre deux ou trois mois de plus était donné qu'on en avait vraiment envie maintenant. Et puis en plus ça a marché du premier coup !", avait-elle confié à Purepeople quelques jours après l'annonce.

Toutes nos félicitations à l'heureux couple.