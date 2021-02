Jesta Hillmann assume son ventre "flasque et gonflé", 11 jours après son accouchement

Le 11 février 2021, Jesta Hillmann a donné naissance à son deuxième enfant. Un petit garçon qui répond au doux nom d'Adriann. Onze jours après son accouchement, l'épouse de Benoît a dévoilé son ventre et évoqué ses vergetures, en story Instagram.

Le 22 février 2021, la candidate de Mamans & Célèbres a en effet pris la parole. Après avoir dévoilé son ventre, Jesta a confié : "Je vous montre mon ventre. Alors oui il est encore flasque et gonflé avec l'accouchement. Parce que je ne suis pas de celles qui ont un ventre plat juste après. Au contraire après l'accouchement, j'ai un ventre d'une femme enceinte de 7 mois. (...) Comme vous le savez pour Juliann j'ai énormément craqué au niveau des vergetures. J'avais peur qu'avec Adriann, ça recraque, que ça soit mille fois pire, que ça s'élargisse. En fait, je n'ai eu aucune vergeture à cette grossesse. Alors oui, j'ai encore les traces de la grossesse de Juliann, mais aucune nouvelle vergeture."

Elle a ensuite tenu à évoquer certains commentaires qu'elle a reçus. Le 11 février, elle avait posté un cliché sur lequel elle pose aux côtés de Benoît et son fils Juliann (1 an). Son baby bump était mis en évidence et certains internautes ont remarqué qu'elle avait des vergetures. Certains lui ont d'ailleurs fait savoir en commentaire qu'ils auraient préféré ne pas les voir. De quoi agacer Jesta. "D'ailleurs pour la photo que j'ai postée où on me voit avec Benoît et Juliann, on voit mes vergetures. C'est vrai qu'elles étaient très rouges mais au final ça s'est estompé. Mais j'ai reçu pas mal de commentaires affligeants. Je reviendrai sur ce sujet plus tard", a-t-elle conclu.