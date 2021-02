Jesta Hillmann dévoile enfin le visage de son fils Adriann, "notre blond aux yeux bleus"

Déjà likée par plus de 200 000 abonnés, le cliché a immédiatement fait sensation sur les réseaux sociaux. "Juliaan c'est Benoît et Adriann c'est Jesta", "Oh la la qu'elle magnifique famille", "Trop de beauté", "Cette photo respire tellement l'amour", "Qu'est ce que vous êtes beaux !!!", "Best family ever. Love you !!!", peut-on lire en commentaires.

Quelques heures avant de dévoiler le visage d'Adriann, la candidate de Mamans & Célèbres avait expliqué en story Instagram : "Aujourd'hui c'est un grand jour, on est le 21 février. Et le 21 février c'était le jour de mon terme de grossesse. Et donc on avait rendez-vous pour le déclenchement aujourd'hui si Adriann n'avait pas voulu sortir de lui-même. Du coup pour fêter ça parce que je suis trop contente, avec Benoît, Juliann et Adriann on a réussi à faire une belle photo tous les quatre et je vais vous la poster..." C'est désormais chose faite !