Koh-Lanta : Une star du jeu sollicitée pour un porno avec Rocco Siffredi !

Des candidats de Koh-Lanta ont vu leur vie changer du tout au tout depuis leur participation. Certains comme Jesta et son mari Benoit ont par la suite figuré au casting d'émissions de télé-réalité, d'autres comme Laurent Maistret sont devenus animateurs ou encore comédiens à l'instar de Charlie. Claude, héros incontesté du jeu d'aventure de TF1, aurait bien pu se lancer dans le cinéma... pornographique ! Lundi 20 juillet 2020, invité du Jarry Show, il a raconté qu'il avait été approché par une star de l'industrie.

Claude Dartois est l'heureux papa de deux petits garçons : Andrea (5 ans) et Marceau (7 mois). Et même s'il rêve qu'ils deviennent de grands sportifs, le chauffeur de maître espère une chose : leur bonheur. "Tant qu'il est heureux dans ce qu'il fait, je pense que c'est la base de tout", a-t-il lancé. La star de Koh-Lanta a même indiqué ne pas être contre un passage à la télévision : "S'il a un talent pour le faire, je l'encouragerai de toutes mes forces." Enfin, à la question de connaître sa réaction si l'un de ses garçons souhaitait faire du porno, Claude a fait une révélation inattendue : "Si c'est du porno, et bien je lui dirai que moi aussi j'ai failli en faire !"

Face à la surprise de l'humoriste Jarry, l'acolyte de Teheiura a raconté une anecdote. Plus jeune, alors qu'il travaillait dans une pizzeria du 16e arrondissement de Paris, il avait l'habitude de croiser Rocco Siffredi. "Je le servais et un jour, il était avec les équipes d'un de ses films, et il m'a demandé si j'étais intéressé de participer à ce film, se souvient Claude. J'ai naturellement répondu non, mais j'aurais pu !" À ce moment-là, l'aventurier était trop jeune et trop timide pour accepter une telle proposition. Finalement, sa retenue lui a servi puisqu'il ne regrette absolument pas son choix !

Rappelons que Rocco Siffredi a de son côté fait le chemin inverse, passant d'acteur porno à candidat de Koh-Lanta ! En 2015, la star du X participait à L'Isola dei Famosi, la version italienne du jeu d'aventure avec au casting uniquement des célébrités. La belle Fanny Neguesha ou encore l'actrice franco-italienne Catherine Spaak s'étaient également envolées vers le Honduras où avait lieu le tournage.