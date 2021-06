Wafa (Mamans & Célèbres) en froid avec Jesta : la raison de leur brouille enfin dévoilée

Depuis plusieurs mois, Wafa (37 ans) et Jesta (29 ans) sont en froid sans que le public ne sache pourquoi. Mais le 29 juin 2021, le journaliste Sam Zirah a dévoilé une interview de l'ex-candidate de Mamans & Célèbres. L'occasion d'en savoir un peu plus...

C'est Koh-Lanta qui a tout d'abord uni Wafa et Jesta. Toutes deux ont participé à l'émission d'aventure de TF1 (à des saisons différentes) et ont eu l'occasion de se rencontrer. Très vite, des liens se sont créés et elles ne se sont plus quittées. Toutes deux résident à Toulouse et ont donc pu organiser régulièrement des rendez-vous. Mais du jour au lendemain, la maman de Manel (14 ans, née d'une précédente union), de Jenna et Aaron (3 ans et 2 mois, nés de son union avec Oliver) et celle de Juliann et Adriann (bientôt 2 ans et 4 mois, nés de son union avec Benoît) ne sont plus apparues ensemble. Selon Wafa, c'est à cause d'un événement qui s'est déroulé lors de son enterrement de vie de jeune fille, il y a près d'un an.

"C'est vrai qu'elle était présente à mon mariage. J'avais déjà ressenti un peu de distance à ce moment-là. A mon enterrement de vie de jeune fille, ça ne s'est pas très bien passé entre Rania et Jesta. Elle ne se connaissaient pas mais elle ne s'entendaient pas. (...) Je me suis dit que je savais faire la part des choses et que ça ne changerait rien. Je ne voulais que ni l'une ni l'autre ne me parle de l'autre. Il y a eu ces petites tensions là-bas et en rentrant je lui ai dit qu'il n'y avait pas de malaise, qu'elles étaient toutes les deux mes copines. En rentrant, c'est vrai que j'ai senti un peu de distance, mais on ne s'est jamais reparlées", a confié Wafa.

Selon Wafa, Jesta n'a pas apprécié qu'elle fasse "l'autruche" alors qu'elle voyait très bien les tensions entre la jumelle de Rawell et elle. "Elle pense que j'aurais dû faire certaines choses, mais moi si elles se prennent la tête ce n'est pas... Elle m'a déjà dit que j'aurais pu prendre sa défense, mais je ne voulais pas me mêler de cette querelle. Elles ne sont pas de la même ville donc on ne se serait jamais revues toutes les trois ensemble", a-t-elle poursuivi.

Fort heureusement, cela n'a pas gâché son enterrement de vie de jeune fille. Et si elle ne regrette pas de s'être liée d'amitié avec Jesta aujourd'hui, leur amitié est définitivement terminée. "On va continuer sur la même lancée, on n'a plus rien à se dire", a conclu Wafa. Une bien triste nouvelle.