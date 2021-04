Wafa maman : Première photo de son fils Aaron "qui ressemble trop à ses soeurs"

Quelques jours après son accouchement, Wafa (36 ans) a décidé de dévoiler le visage de son petit dernier, un garçon prénommé Aaron né le 19 avril 2021. Sur Instagram, la femme d'Oliver a partagé plusieurs clichés de son nouveau-né. "Voici on vous présente le visage de notre petit prince AARON BRUNSDON. Je trouve qu'il ressemble trop à ses soeurs ! Et vous vous trouvez qu'il ressemble à qui ?", interroge-t-elle. Pour que les internautes puissent mieux comparer les visages d'Aaron et de ses soeurs, l'ancienne candidate de Koh-Lanta a partagé des photographies de ses deux filles, Jenna (2 ans) et de Manel (14 ans, issue d'une précédente relation), lorsqu'elles venaient de naître.