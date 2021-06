Thomas (Koh-Lanta) retrouve Myriam et ses enfants : photo de leur rendez-vous unique !

Voilà une information qui ne risque pas de calmer les internautes. Alors qu'ils font l'objet d'une rumeur persistante les disant en couple, Thomas et Myriam se sont retrouvés pour une journée sensationnelle ! En effet, comme l'annonce un communiqué officiel, les deux aventuriers de Koh-Lanta, les armes secrètes ont partagé un bon moment à Europa-Park en Allemagne, en compagnie des deux enfants de la professeure d'anglais de 36 ans. Un rendez-vous qu'ils rêvaient de réaliser. "Les anciens co-équipiers s'étaient promis durant leur aventure de partager une journée dans un parc d'attractions. Ils ont donc profité des premiers jours de réouverture du meilleur parc de loisirs du monde pour respecter leur engagement", apprend-t-on.

C'est la première fois que Thomas découvrait les attractions d'Europa Park et le jeune homme n'a pas été déçu, appréciant particulièrement "le Silver Star et sa descente vertigineuse à 73 m de haut". Un moment fort en sensations qu'il a plus redouté que son parcours sur l'île déserte. "On ressent plus de stress et d'appréhension avant de monter dans un grand huit qu'avant une épreuve de Koh-Lanta car dans les épreuves de Koh-Lanta, on reste maître de son destin", a-t-il déclaré.

Le doute est toujours permis concernant la nature de leur relation, d'autant plus que Thomas s'est efforcé de balayer les bruits qui courent à leur sujet à plusieurs reprises. Dans Touche pas à mon poste par exemple, il déclarait : "Il ne se passe rien ! Je ne suis pas en couple avec Myriam. C'est juste une pote à moi." De son côté, Myriam n'a jamais souhaité s'exprimer, préférant la discrétion.