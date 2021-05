Koh-Lanta 2021 : Thomas a-t-il craqué pour Myriam sur le camp ? Il répond enfin !

Depuis plusieurs semaines, les aventuriers de Koh-Lanta, Les Armes secrètes Thomas et Myriam font l'objet d'une rumeur les disant en couple depuis la fin du tournage. En effet, nos confrères de Closer ont révélé à la fin du mois de mars que les deux coéquipiers de l'équipe des Jaunes avaient eu le coup de foudre l'un pour l'autre sur l'île. À son retour en France, Thomas aurait même pris la décision de quitter sa petite-amie pour la professeur d'anglais de 36 ans. Leur ami Mathieu nous avait de son côté assuré lors d'une interview ne pas croire à un rapprochement amoureux, et nous révélait n'avoir constaté que de l'amitié entre eux. Les principaux intéressés, eux, n'ont jamais pipé mot à ce sujet. Jusqu'à lundi 17 mai 2021.

En effet, Thomas a enfin brisé le silence autour de cette prétendue idylle sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Il y a une rumeur persistante sur toi... Qu'est-ce qu'il se passe avec Mimi ?", lui a demandé Cyril Hanouna. Et pour Thomas de balayer les rumeurs une bonne fois pour toutes : "Il ne se passe rien ! Je ne suis pas en couple avec Myriam. C'est juste une pote à moi comme je suis pote avec Mathieu ou avec Shanice. Pourtant je ne sors pas avec eux !"

Thomas, qui s'est fait éliminer lors du dernier épisode de Koh-Lanta, a également eu l'occasion de s'exprimer sur Vincent, lequel l'aurait trahi à plusieurs reprises dans l'émission. Et à en croire les dires de Thomas, une réconciliation n'est pas franchement envisagée. "Avec Vincent, on n'a pas de relation. Il fait sa vie, je fais la mienne. Il n'y a pas de haine contre lui. Au début de l'aventure on était amis mais bon voilà...", a-t-il simplement confié.