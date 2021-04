Koh-Lanta 2021 : Thomas et Myriam en couple ? Leur allié Mathieu révèle "tout ce qu'il a vu"...

Fin mars, nos confrères du magazine Closer révélaient qu'un couple avait été formé parmi les aventuriers de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. D'après leurs informations, Thomas et Myriam, qui faisaient tous les deux partie de l'équipe jaune des Toa avant la réunification, ont craqué l'un pour l'autre. Alors que les principaux intéressés ne se sont jamais exprimés à ce sujet, leur fidèle allié Mathieu balance en exclusivité pour Purepeople.com.

Le charmant corse, éliminé en pleine épreuve lors de l'épisode de Koh-Lanta diffusé vendredi 23 avril 2021, a évolué auprès de Thomas et Myriam. Et pour lui, cette histoire de couple ne serait que du vent ! "Tout ce que j'ai vu c'est deux personnes proches, comme on l'était tous", lance Mathieu, qui formait avec les tourtereaux et Shanice le quatuor de choc chez les ex-jaunes.

Et de poursuivre : "Après il n'y a rien d'officiel, donc je n'y crois pas. Ça les regarde s'il y a quelque chose mais tout ce que je sais c'est qu'ils ont été proches amicalement." Pour le reste, "c'est des rumeurs". Surtout qu'il estime que les conditions de survie sur le camp étaient loin d'être propices à un tel rapprochement... "Sur Koh-Lanta, pour qu'il y ait des histoires d'amour, il faut vraiment être motivé !", s'amuse-t-il. D'ailleurs, pour Mathieu "impossible" de craquer pour une coéquipière.

Thomas et Myriam, une histoire d'amour à distance

Rappelons que nos confrères de Closer indiquaient que Thomas et Myriam vivaient une belle histoire d'amour depuis leur retour de Polynésie française, où ils ont tourné Koh-Lanta. Une relation à 450 kilomètres de distance puisque lui vient des Yvelines en région parisienne et elle de Lyon. Mais rien n'est trop beau pour la belle brune : le chauffeur routier de 37 ans fait régulièrement le trajet à bord de son camion pour la retrouver !

Cette idylle aurait pu toutefois ne jamais voir le jour. En effet, toujours selon Closer, Thomas était en couple lors de sa participation au célèbre jeu d'aventure. Sa copine, avec qui il était depuis un an, avait même été désignée contact privilégiée de la production. Elle devait lui écrire un courrier et même l'avoir au téléphone s'il remportait une épreuve de confort le permettant. Mais une fois de retour à la maison, Thomas aurait avoué à sa douce avoir craqué pour la professeure d'anglais de 36 ans. De quoi mettre fin à cette relation... et en commencer une nouvelle, entre ex-apprentis Robinson.

