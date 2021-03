Koh-Lanta 2021 : Deux candidats en couple, l'aventurier plaque sa copine pour une coéquipière !

Dans Koh-Lanta, ils étaient au départ vingt, dix femmes et dix hommes, à espérer aller au bout. Et l'aventure n'a rien de facile. Fatigue, faim, endurance sur les épreuves, pression psychologique lors des éliminations... La survie est rude pour les aventuriers. Fort heureusement, ils parviennent à tenir et à aller de l'avant grâce aux amitiés qu'ils créent. Et parfois, l'amour se glisse aussi dans le jeu... C'est le cas cette année. Deux aventuriers de Koh-Lanta, Les Armes secrètes sont en couple !

D'après les informations de nos confrères de Closer, une idylle est née au sein de l'équipe jaune des Toa, dont Aurélien est le capitaine. Les amoureux ne sont autres que Myriam et Thomas ! Dès le début d'aventure, ils ont formé un duo lors de la toute première épreuve, et le grand blond n'avait pas hésité à plonger ses mains dans le feu pour sauver sa peau et celle de sa douce par la même occasion. La complicité entre la professeure d'anglais de 36 ans et le chauffeur routier de 37 ans crève l'écran, mais dur dur de s'imaginer une histoire de couple en pleine île déserte à l'autre bout du monde, sans confort ni hygiène. Et pourtant, le duo l'a fait !

Sur le camp, le duo s'est fait discret. Ce n'est qu'après le tournage que l'idylle a commencé, comme le révèlent nos confrères. De retour en France depuis trois mois, Thomas et Myriam vivent une belle histoire d'amour à 450 kilomètres distance. Car lui habite dans les Yvelines, elle à Lyon... Mais le chauffeur routier fait des heures de route au volant de son camion pour retrouver sa belle.

Thomas, en couple, plaque sa copine pour Myriam

Si tout semble tout rose pour les deux aventuriers, en réalité cela ne l'a pas forcément été au départ. En effet, Thomas était en couple lorsqu'il a participé à Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Sa copine, avec qui il était depuis un an, était celle qu'il avait désignée comme contact privilégiée. C'est elle qui devait lui écrire un courrier, c'est aussi elle qui devait répondre au téléphone s'il remportait le confort de l'appel aux proches. De retour à la maison, Thomas lui a tout avoué et leur relation a pris fin.

Ce n'est pas la première fois qu'un couple d'aventuriers voit le jour. En effet, Benoît et Jesta (Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016) ont craqué l'un pour l'autre. Aujourd'hui, ils sont mariés et parents de deux adorables garçons, Juliann (1 an et demi) et Adriann (un mois). Candice et Jérémy de la même saison filent eux aussi le parfait amour. Mathilde, révélée dans le jeu d'aventure en 2017, est folle de son chéri Romain, vu dans Koh-Lanta en 2016. Enfin, l'édition dernière baptisée Les 4 Terres a vu une belle complicité naître entre Alix et Mathieu, qui n'ont toutefois pas officialisé leur couple.

Toutes les informations sur le couple formé par Thomas et Myriam sont disponibles dans le magazine Closer, actuellement en kiosques.