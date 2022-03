Myriam (Koh-Lanta) enceinte de Thomas ? Un "objet mystère" ne laisse pas de place au doute

Myriam vient-elle d'annoncer un heureux événement sur son compte Instagram ? Ce mardi 22 mars 2022, la candidate de Koh-Lanta 2021 a publié une photo qui laisse très peu de place au doute.

L'émission Les Armes secrètes a changé la vie de Myriam. En plus d'avoir pu se dépasser physiquement, la prof' d'anglais qui avait 36 ans au moment du tournage a eu la chance de rencontrer l'amour. Très vite, elle s'est en effet rapprochée de Thomas (37 ans). Et tous deux ne se sont pas quittés de l'aventure. Le candidat n'a donc pu retenir ses larmes quand la belle brune a été éliminée de la compétition. Mais ils se sont bien vite retrouvés et se sont mis en couple. Une relation qu'ils n'ont officialisée qu'un an après leur expérience en Polynésie française. "Voilà 1 an que l'on a débuté l'aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue... Ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher. Aujourd'hui nous sommes toujours un binôme dans la vie plus soudé que jamais. Tu as été là dans le moment le plus dur de ma vie, tu as su me soutenir, être présente sans jamais me juger sans jamais me lâcher. Je serai toujours là pour te protéger, te soutenir et prendre soin de toi. Toi et moi c'était écrit, c'était une évidence... je t'aime", avait écrit Thomas.

Depuis, Myriam et lui ne se quittent pas. Et il se pourrait qu'ils annoncent un heureux événement très prochainement. Sur son fil d'actualité, la jeune femme qui a eu deux garçons d'une précédente union a posté une photo sur laquelle on peut voir plusieurs objets liés à Koh-Lanta. On peut en effet apercevoir deux bandanas jaunes, deux gourdes, des petits totems ou encore un cadre où l'on peut lire : "Les erreurs des uns pourraient faire le malheur des autres". Un post qui aurait pu passer inaperçu si elle n'avait pas précisé en légende qu'un "objet mystère s'est caché parmi tous les objets de Koh Lanta". "J'aime trop les devinettes et celle-là est pas mal du tout. Au boulot !!! #fun #newlife #devinette #kohlantalesarmessecretes #kohlanta #toa #aventuriers", peut-on ensuite lire.

Nombreux sont les internautes à avoir joué le jeu et ils ont eu l'oeil puisqu'ils ont bien aperçu un biberon rose caché entre les totems. Myriam et Thomas vont-ils annoncer qu'ils vont être parents (d'une petite fille si l'on se fie à la couleur de l'objet) ? Tout porte à le croire.