Thomas et Myriam (Koh-Lanta) : "Gros changement" et heureuse nouvelle pour le couple

Koh-Lanta est une aventure de survie. Les aventuriers sélectionnés y participent pour se dépasser. Mais il arrive aussi que lors de cette expérience, certains trouvent l'amour. Cela a été le cas pour Myriam et Thomas, candidats de l'édition 2021 (baptisée Les Armes secrètes). Et prochainement, les tourtereaux vont passer un nouveau cap dans leur relation.

Il y a un an, la professeure d'anglais qui avait 36 ans lors de sa participation et Thomas (37 ans) se sont envolés pour la Polynésie française pour vivre l'aventure de leur vie. Ils ne s'attendaient pas à trouver l'amour et pourtant, c'est ce qu'il s'est passé. Lors du tournage, tous deux étaient inséparables. L'aventurier a donc eu du mal à cacher son émotion au moment de l'élimination de son binôme. Mais tous deux se sont ensuite revus en France et se sont mis en couple, tout d'abord dans le plus grand secret. Ils ont en effet mis un an avant de confirmer les rumeurs persistantes selon lesquelles ils étaient tombés amoureux.

Depuis, Thomas et Myriam ne se cachent plus. Ils forment une belle famille recomposée avec les deux garçons que la belle brune a eus d'une précédente union. Et prochainement, ils seront semble-t-il sous le même toit. Lundi 21 mars, l'ex-candidat a partagé une story de lui dans un camion, en compagnie de sa chère et tendre bien évidemment. "Merci du soutien et à tous d'être encore présents derrière moi. Restez connectés parce qu'il y a encore beaucoup de changements à venir dans ma vie. Je vais m'installer à Lyon. Comme vous le savez, Myriam est à Lyon donc je vais partir d'ici cet été y vivre. Gros changement, je vous laisserai suivre tout ça. J'essaierai d'être un peu plus présent sur les réseaux mais là il y a beaucoup de choses à régler. Beaucoup de choses vont arriver ces prochains jours", a déclaré le chauffeur-routier qui habite dans les Yvelines. Une nouvelle qui réjouira à coup sûr leur communauté.

C'est en octobre dernier que Thomas et Myriam ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux. "Voilà 1 an que l'on a débuté l'aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue... Ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher. Aujourd'hui nous sommes toujours un binôme dans la vie plus soudé que jamais. Tu as été là dans le moment le plus dur de ma vie, tu as su me soutenir, être présente sans jamais me juger sans jamais me lâcher. Je serai toujours là pour te protéger, te soutenir et prendre soin de toi. Toi et moi c'était écrit, c'était une évidence... je t'aime", avait écrit Thomas. Sa chère et tendre avait quant à elle posté : "On a démarré ensemble avec nos pirogues à côté, pour ensuite devenir un binôme enflammé dès la 1ère épreuve. Nos vies ont changé Il y a 1 an grâce à cette aventure mais aussi grâce à notre rencontre. Vous étiez nombreux à vous en douter, c'est aujourd'hui officiel les amis. Place à une nouvelle vie complètement ouf qui va faire des étincelles."