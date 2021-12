Thomas et Myriam (Koh-Lanta) en couple : voyage mystérieux, une opération de prévue

Myriam et Thomas auront fait durer le suspense jusqu'au bout ! Alors que des rumeurs insistantes les disaient en couple après leur sortie de Koh-Lanta, les armes secrètes (2021), les aventuriers ont fini par officialiser au mois d'octobre, soit un an après la fin du tournage. Depuis, plus question de se cacher pour les tourtereaux qui forment aujourd'hui une belle famille recomposée avec les deux enfants de Myriam. Les internautes peuvent désormais suivre chacune de leurs aventures aux quatre coins du monde et ce mardi 28 décembre 2021, c'est à Istanbul en Turquie qu'ils ont posé leurs bagages.

D'après une story de Myriam, c'est pour une raison toute particulière qu'ils se sont rendus dans cette ville, à savoir une mystérieuse opération. "Nous sommes bien arrivés à Istanbul ! Direction l'hôtel et l'opération c'est aujourd'hui ! On vous tient au courant", a-t-elle promis à sa communauté Instagram. Pour l'heure, impossible d'en savoir plus sur les raisons de cette intervention.

On peut toutefois imaginer que cela concerne Thomas, lui qui se retrouve blessé depuis plusieurs jours. En effet, toujours sur le compte Instagram de Myriam, une vidéo a été postée le 23 décembre dernier, à travers laquelle il apparaît le bras dans le plâtre. Là encore, aucun des deux candidats de l'émission de survie n'a fourni de précisions. Myriam semble en tout cas avoir pris un malin plaisir à profiter de l'état vulnérable de son chéri. Alors qu'il se trouvait immobilisé, elle s'est amusée à lui offrir de nouveaux looks capillaires, tantôt punk ou électrique. Des images qui ont beaucoup amusé la Toile. Thomas avait ensuite reçu une vague de messages lui souhaitant un prompt rétablissement.

Entre Myriam et Thomas, c'est un véritable coup de foudre qui a eu lieu au moment du tournage de Koh-Lanta. Et leur histoire semble bien partie pour durer. "Aujourd'hui nous sommes toujours un binôme dans la vie plus soudé que jamais. (...) Je serai toujours là pour te protéger, te soutenir et prendre soin de toi. Toi et moi c'était écrit, c'était une évidence... je t'aime", lui déclarait le jeune homme sur Instagram.